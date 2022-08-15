Эмиль Афрасияб представит Азербайджан на фестивале в Калифорнии

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский джазовый пианист, композитор, лауреат международных конкурсов, заслуженный артист Эмиль Афрасияб представит нашу страну на Джазовом фестивале в Монтерее (Monterey Jazz Festival), сообщает Trend Life.

Фестиваль в этом году пройдет с 23 по 25 сентября. Выступление трио Эмиля Афрасияба запланировано на 25 сентября.

Джазовый фестиваль в Монтерее - ежегодный музыкальный фестиваль, который проходит в Монтерее, штат Калифорния (США). Он был основан 3 октября 1958 года.

Отметим, что Эмиль Афрасияб многократно представлял Азербайджан на международных фестивалях и мероприятиях, организованных в разных странах мира. Является лауреатом многих международных конкурсов.