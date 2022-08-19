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Три фильма режиссера Шамиля Алиева завоевали награды международных кинофестивалей (ФОТО)

Культура Материалы 19 августа 2022 19:17 (UTC +04:00)
Три фильма режиссера Шамиля Алиева завоевали награды международных кинофестивалей (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Художественно-документальный фильм "Yaradanlar" ("Созидатели"), киносценарии к фильмам "Xalı" ("Ковер") и "Qız Qalası"("Девичья Башня") азербайджанского режиссера Шамиля Алиева получили несколько призов на различных международных кинофестивалях в США, Сингапуре, Бутане, Индии и Нидерландах. Об этом сообщил Trend Life сам режиссер.

Кинофестивали прошли в июне-июле текущего года.

Так, фильм "Yaradanlar" удостоен наград в категории "Лучший документальный фильм" на фестивалях World Film Carnival (Сингапур), Synsapalum International Film Festival-2022 (Нидерланды), Tagor International Film Festival-2022 (Индия), Druk International Film Festival-2022 (Бутан), Medusa Film Festival-2022 (США), Venus International Film Festival (Индия), Knight Of The Reel Awards-2022 (Индия), Oasis International Film Festival-2022 (Индия), в категории "Лучший режиссер" - на фестивалях Better Earth IFF–2022 (Индия), Mountain View International Film Festival (Индия).

По словам Шамиля Алиева, фильм "Yaradanlar" повествует о жизни и творчестве великих азербайджанских архитекторов Микаила Гусейнова и Садыга Дадашева, о том, как на их творчестве и культурном наследии Азербайджана в ХХ веке сказалась коммунистическая идеология.

Фильм снят по заказу министерства культуры Азербайджана на киностудии "Салнаме" в 2020 году. Автором идеи является председатель правления Союза архитекторов Азербайджана, заслуженный архитектор, профессор Эльбай Гасымзаде, автор сценария - народный писатель Натиг Расулзаде, оператор-постановщик - Руфат Сулейманов, художник - Лала Гусейнзаде, композитор - Азер Аскеров, продюсер - Назим Гусейнов.

Фильм "Xalı" завоевал награды в категории "Лучший сценарий художественного фильма" на фестивалях OTB Only the Best Film Awards-2022 (США), Luis Bunuel Memorial Awards – 2022 (Индия), Black Swan International Film Festival- 2022 (Индия),Mountain View International Film Festival- 2022 (Индия), Venus International Film Festival - 2022 (Индия).

Сценарий полнометражного художественного фильма "Xalı" рассказывает о дефиците человеческого общения в современном обществе. По сюжету у слепого и глухого художника - ковродела Самеда, умерла жена. Чтобы спасти его от голодной смерти, односельчане решают взять его судьбу в свои руки…

Фильм "Qız Qalası" завоевал награды в категории "Лучший сценарий художественного фильма" на фестивалях OTB Only the Best Film Awards-2022 (США), World Film Carnival (Сингапур), Oasis International Film Festival -2022 (Индия), Mountain View International Film Festival -2022 (Индия), Cult Critic Movie Awards-2022 (Индия)

По сюжету фильма любовь между Марией и Рафаэлем выше предрассудков, обычаев и традиций. Камиль же, старший брат Рафаэля, находится в плену предрассудков, и легко попадает в сеть эгоизма, а вследствие этого и страха. В этот момент зло (Олигарх), которому чужды понятия морали, культуры, религии, выходит на арену и диктует свои условия. Выходом из тупика может служить не противостояние, а преодоление разногласий…

Три фильма режиссера Шамиля Алиева завоевали награды международных кинофестивалей (ФОТО)
Три фильма режиссера Шамиля Алиева завоевали награды международных кинофестивалей (ФОТО)
Три фильма режиссера Шамиля Алиева завоевали награды международных кинофестивалей (ФОТО)
Три фильма режиссера Шамиля Алиева завоевали награды международных кинофестивалей (ФОТО)
Три фильма режиссера Шамиля Алиева завоевали награды международных кинофестивалей (ФОТО)
Три фильма режиссера Шамиля Алиева завоевали награды международных кинофестивалей (ФОТО)
Три фильма режиссера Шамиля Алиева завоевали награды международных кинофестивалей (ФОТО)
Три фильма режиссера Шамиля Алиева завоевали награды международных кинофестивалей (ФОТО)
Три фильма режиссера Шамиля Алиева завоевали награды международных кинофестивалей (ФОТО)
Три фильма режиссера Шамиля Алиева завоевали награды международных кинофестивалей (ФОТО)
Три фильма режиссера Шамиля Алиева завоевали награды международных кинофестивалей (ФОТО)
Три фильма режиссера Шамиля Алиева завоевали награды международных кинофестивалей (ФОТО)
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