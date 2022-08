Три фильма режиссера Шамиля Алиева завоевали награды международных кинофестивалей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Художественно-документальный фильм "Yaradanlar" ("Созидатели"), киносценарии к фильмам "Xalı" ("Ковер") и "Qız Qalası"("Девичья Башня") азербайджанского режиссера Шамиля Алиева получили несколько призов на различных международных кинофестивалях в США, Сингапуре, Бутане, Индии и Нидерландах. Об этом сообщил Trend Life сам режиссер.

Кинофестивали прошли в июне-июле текущего года.

Так, фильм "Yaradanlar" удостоен наград в категории "Лучший документальный фильм" на фестивалях World Film Carnival (Сингапур), Synsapalum International Film Festival-2022 (Нидерланды), Tagor International Film Festival-2022 (Индия), Druk International Film Festival-2022 (Бутан), Medusa Film Festival-2022 (США), Venus International Film Festival (Индия), Knight Of The Reel Awards-2022 (Индия), Oasis International Film Festival-2022 (Индия), в категории "Лучший режиссер" - на фестивалях Better Earth IFF–2022 (Индия), Mountain View International Film Festival (Индия).

По словам Шамиля Алиева, фильм "Yaradanlar" повествует о жизни и творчестве великих азербайджанских архитекторов Микаила Гусейнова и Садыга Дадашева, о том, как на их творчестве и культурном наследии Азербайджана в ХХ веке сказалась коммунистическая идеология.

Фильм снят по заказу министерства культуры Азербайджана на киностудии "Салнаме" в 2020 году. Автором идеи является председатель правления Союза архитекторов Азербайджана, заслуженный архитектор, профессор Эльбай Гасымзаде, автор сценария - народный писатель Натиг Расулзаде, оператор-постановщик - Руфат Сулейманов, художник - Лала Гусейнзаде, композитор - Азер Аскеров, продюсер - Назим Гусейнов.

Фильм "Xalı" завоевал награды в категории "Лучший сценарий художественного фильма" на фестивалях OTB Only the Best Film Awards-2022 (США), Luis Bunuel Memorial Awards – 2022 (Индия), Black Swan International Film Festival- 2022 (Индия),Mountain View International Film Festival- 2022 (Индия), Venus International Film Festival - 2022 (Индия).

Сценарий полнометражного художественного фильма "Xalı" рассказывает о дефиците человеческого общения в современном обществе. По сюжету у слепого и глухого художника - ковродела Самеда, умерла жена. Чтобы спасти его от голодной смерти, односельчане решают взять его судьбу в свои руки…

Фильм "Qız Qalası" завоевал награды в категории "Лучший сценарий художественного фильма" на фестивалях OTB Only the Best Film Awards-2022 (США), World Film Carnival (Сингапур), Oasis International Film Festival -2022 (Индия), Mountain View International Film Festival -2022 (Индия), Cult Critic Movie Awards-2022 (Индия)

По сюжету фильма любовь между Марией и Рафаэлем выше предрассудков, обычаев и традиций. Камиль же, старший брат Рафаэля, находится в плену предрассудков, и легко попадает в сеть эгоизма, а вследствие этого и страха. В этот момент зло (Олигарх), которому чужды понятия морали, культуры, религии, выходит на арену и диктует свои условия. Выходом из тупика может служить не противостояние, а преодоление разногласий…