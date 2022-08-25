DokuBaku объединит известных кинематографистов из разных стран

БАКУ /Trend Life/ - В столице Азербайджана с 21 по 25 сентября 2022 года пройдет Международный фестиваль документального кино DokuBaku, сообщили Trend Life в пресс-службе проекта.

В состав международного жюри 6-го сезона фестиваля войдут пятнадцать экспертов из разных стран. Члены жюри будут оценивать фильмы в трех категориях: "Лучший полнометражный документальный фильм", "Лучший короткометражный документальный фильм" и "Лучший фильм вне основного конкурса".

В этом году в состав жюри вошли известные режиссеры-документалисты и деятели кино- и фотоиндустрии. Среди них - обладатель многочисленных призов, лауреат Каннского кинофестиваля и член жюри Американской киноакадемии Сергей Дворцевой, всемирно известный французский фотограф азербайджанского происхождения, обладатель многочисленных международных премий, в том числе премии ЮНИСЕФ, кавалер ордена "За заслуги" (Франция) Реза Дегати и обладательница премии "Эмми", номинант на премию "Оскар", продюсер Кирстин Барфод.

Специальным гостем фестиваля в этом году будет польский режиссер и сценарист документальных и художественных фильмов, лауреат многих фестивальных кинопремий Павел Лозиньский. Он представит свой фильм "Кино с балкона".

Процедура голосования будет проходить онлайн и очно. Затем будет проведено совместное обсуждение, в ходе которого будут выбраны победители в каждой категории. Победители будут объявлены в дни проведения фестиваля.

DokuBaku - независимый международный фестиваль документального кино в Азербайджане, основан в 2017 году. Его целью является представление специально выбранных документальных фильмов со всего мира в рамках международной программы, а также локального конкурса, направленного на поддержку местных кинематографистов и документальной продукции.