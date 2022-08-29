Это сердце Азербайджана… Участники "Шушинской творческой мастерской" рассказали о новых идеях

ШУША /Trend Life/ - В культурной столице Азербайджана – городе Шуша реализуется проект "Şuşa yaradıcılıq emalatxanası" (Шушинская творческая мастерская), сообщает Trend Life.

Участники проекта – композиторы, музыковеды, писатели, фотографы, художники, ремесленники и представители других творческих сфер из Азербайджана и Турции, в течение трех дней будут знакомиться с достопримечательностями, памятными местами жемчужины Карабаха, красивой и удивительной природой этого края.

Открытие проекта состоялось 28 августа. По его итогам участники под впечатлениями от визита создадут свои произведения, которые будут представлены на мероприятии в Баку.

Несмотря на то, что проект "Шушинская творческая мастерская" находится на начальном этапе реализации, у его участников уже много идей и задумок и они с нетерпением ждут того, когда приступят к работе.

Так, член Союза художников Азербайджана Шахла Аскерова призналась, что посетить город Шуша было ее большой мечтой.

"Впервые нахожусь в городе Шуша. Я мечтала увидеть этот прекрасный край – жемчужину Карабаха. У меня столько эмоций, воодушевлена этим проектом, тем, что нахожусь в культурной столице Азербайджана, городе, который подарил нам выдающихся личностей, деятелей искусства. Их творчество всегда нас вдохновляет. Мы всегда будем помнить наших шехидов, мужественных сыновей Родины, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана", - сказала она.

Шахла Аскерова вышивает ковры, тем самым у произведений получается фактура тканого полотна. По словам мастера, увиденное в ходе поездки найдет отражение в ее новой работе.

"Новая работа станет отражением моих впечатлений, чувств, эмоций... Конечно, у меня уже есть задумки, наброски, и сейчас мечтаю побыстрее приступить к работе. Думаю, новое произведение должно отражать возрождение города Шуша, культурных ценностей", - добавила она.

Профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, доктор философии, музыковед, композитор Кенуль Гусейнова, считает, что проект "Шушинская творческая мастерская" крайне важен с точки зрения выявление потенциала людей искусства и их творческих возможностей.

"Мы - люди искусства, творческие деятели, неизменно ставим перед собой миссию создавать и передавать будущим поколениям произведения, посвященные Родине. И поэтому данный проект имеет большое значение в реализации наших творческих идей. Пребывание в городе Шуша зародило во мне новую идею. Уверена, что все мы реализуем наши творческие планы, и на гала-концерте, который станет итогом проекта, вниманию слушателей будут представлены новые, прекрасные композиции", - сказала Кенуль Гусейнова, вдова полковника-лейтенанта Рашада Атакишиева, пилота МиГ-29 ВВС, потерпевшего крушение в ходе учебно-тренировочного полета в 2019 году.

Известный азербайджанский писатель, драматург Исмаил Иман в город Шуша приезжает не впервые, но каждый раз испытывает трепет, подчеркивая, что Шуша – это сердце Азербайджана.

"В городе Шуша я в третий раз - был зимой, весной... И каждый раз вижу большие изменения, идут восстановительные работы, город возрождается, сюда возвращается жизнь. Рад находиться в городе Шуша в качестве участника проекта "Шушинская творческая мастерская". Это хорошая инициатива, что для представителей культуры и искусства создали возможность окунуться в рамках творческого проекта в эту непередаваемую атмосферу", - сказал он.

По словам писателя, в его произведениях и раньше присутствовали шушинские мотивы, а сейчас зародилась новая идея, которая в скором времени будет воплощена в жизнь.

Отметим, что цели проекта "Шушинская творческая мастерская" – через произведения искусства более подробно проинформировать мировую и местную общественность о совершенном на наших исторических землях вандализме и разрушенных памятниках, а также ближе познакомить с культурным наследием, богатой историей и традициями Азербайджана. Проект организован министерством культуры Азербайджана при поддержке Управления государственного заповедника города Шуша. Он реализуется 26-28 августа в культурной столице Азербайджана – городе Шуша.