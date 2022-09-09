Возрожден литературный "Меджлиси-Унс", действовавший в Шуше в XIX веке (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Шуше прошло мероприятие, посвященное возрождению "Məclisi-Üns", организованное министерством культуры Азербайджана и Управлением государственного заповедника города Шуша, сообщили Trend Life в пресс-службе минкульта.

"Меджлиси-Унс" (Məclisi-Üns, Общество дружбы) - литературный кружок, действовавший во второй половине XIX века в городе Шуша под руководством поэтессы Хуршидбану Натаван. Он был организован в 1864 году в Шуше, в доме поэта Гаджи Аббаса Агаха по инициативе поэта Рагим бека Фена. В 1872 году его возглавила поэтесса, дочь последнего Карабахского хана Мехтигулу хана Хуршидбану Натаван, известная также как Хан гызы (Ханская дочь). После этого "Меджлиси-Унс" приобрёл широкую известность, в него входили известные поэты и музыканты из Карабаха и других регионов Азербайджана. Кружок пропагандировал произведения таких классиков, как Низами Гянджеви, Хагани Ширвани, Физули, Насими, Молла Панах Вагиф, Видади, Сеид Азим Ширвани и т.д. Действовал "Меджлиси-Унс" до 1897 года, вплоть до смерти Хуршидбану Натаван. Каллиграфические рукописи многих поэтов "Междлиси-Унс", переписанные Мемобеком, хранятся в Бакинском институте рукописей.

В мероприятии, посвящённом "Году города Шуша" и 190-летию поэтессы Хуршидбану Натаван, приняли участие министр культуры Анар Керимов, председатель Союза писателей, народный писатель Анар Рзаев, видные общественные деятели, представители культуры и науки, а также представители тюркоязычных стран. Были возложены цветы к бюстам Хуршидбану Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли.

Выступившие перед значительно пострадавшим в период армянской оккупации от вандализма агрессоров Домом Ханской дочери отметили значимость мероприятия, проходящего в освобождённой Шуше.

Министр культуры Анар Керимов подчеркнул, что в соответствии с поручением руководства страны на освобожденных от оккупации территориях проводятся масштабные строительные работы по всем направлениям. Одним из приоритетных вопросов в деятельности министерства культуры определена реализация проектов по восстановлению культурной инфраструктуры и возвращению нашей культуры на исторические азербайджанские земли.

"Меджлиси-Унс" сыграл важную роль в формировании литературной среды и воспитании поколений в Карабахе и Азербайджане в целом. Молодые поэты участвовали в литературных вечерах и дискуссиях, узнавали тонкости поэтического искусства у мастеров.

Было отмечено решение о создании Общественного объединения "Литературный меджлис Məclisi-Üns" для сохранения и пропаганды этих литературных традиций.

"Главная цель Объединения - изучение литературного и культурного наследия Карабаха, его пропаганда, поддержка развития современных литературных процессов и творческих личностей, организация мероприятий по охране, развитию и продвижению культурного наследия Азербайджана", - отметил министр.

На мероприятии была представлена художественная программа с участием представителей Азербайджана и других тюркоязычных стран.