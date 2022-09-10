Представлен состав жюри Международного фестиваля документального кино DokuBaku

БАКУ /Trend Life/ - В рамках шестого Международного фестиваля документального кино DokuBaku будут показаны 65 документальных фильмов как начинающих, так и опытных режиссеров из 32 стран мира, сообщает Trend Life.

Фильмы будут представлены в семи категориях – "Лучший полнометражный документальный фильм", "No Main NewEYE", "Лучший короткометражный документальный фильм", "Лучший фильм вне основного конкурса", "DokuKids", "DokuUA" и "DokuCD". Более 40 процентов фильмов сняты женщинами-режиссерами. Также организован новый конкурс видеороликов "DokuVision".

Процедура голосования будет проходить онлайн и очно. Затем будет проведено совместное обсуждение, в ходе которого будут выбраны победители в каждой категории.

В состав жюри вошли известные режиссеры-документалисты, деятели кино- и фотоиндустрии: "Лучший полнометражный документальный фильм" - Сергей Дворцевой (Казахстан), Реза Дегати, Кристин Камдессю (Франция), Сабина Шихлинская (Азербайджан), Ондрей Каменицки (Чехия); "Лучший короткометражный документальный фильм" – Эмиль Спахийски (Болгария), Рашад Ширинов, Лейла Достализаде, Асиф Рустамов (Азербайджан), Даниэль Бурлак (Румыния); "Лучший фильм вне основного конкурса" - Кристин Барфод (Дания), Руфат Гасанов, Исмаил Иман (Азербайджан), Реза Сиами (Иран), Богдан Мурешану (Румыния).

DokuBaku - независимый международный фестиваль документального кино в Азербайджане, основан в 2017 году. Его целью является представление документальных фильмов со всего мира в рамках международной программы, а также локального конкурса, направленного на поддержку местных кинематографистов и документальной продукции.