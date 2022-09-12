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День Азербайджана на Международном фестивале OperaFirst (ФОТО)

Культура Материалы 12 сентября 2022 13:16 (UTC +04:00)
День Азербайджана на Международном фестивале OperaFirst (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В рамках Международного каспийского фестиваля классического искусства OperaFirst 2022 в Астрахани состоялся концерт "День Азербайджана", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт министерства культуры и туризма Астраханской области.

В этом году у народной артистки Азербайджана, председателя Союза композиторов Азербайджана, "Артиста мира" ЮНЕСКО Фирангиз Ализаде - юбилей, композитор сама вела концерт, что придало мероприятию особую атмосферу.

В концерте принял участие струнный квартет Союза композиторов Азербайджана. Произведения - Фирангиз Ализаде ("Мугамсаягы"), Гара Гараева ("Соната для скрипки"), Азера Дадашева ("Мольба"), Турала Мамедли ("Одинокий путник") и другие прозвучали в исполнении Закира Асадова (фортепиано), Рены Рагимовой (альт), Умиды Аббасовой (скрипка), Назрин Асланлы (скрипка), Эмина Гусейнова (скрипка), Орхана Гусейнова (виолончель).

Горожане и гости города Астрахань тепло приняли азербайджанских артистов.

День Азербайджана на Международном фестивале OperaFirst (ФОТО)
День Азербайджана на Международном фестивале OperaFirst (ФОТО)
День Азербайджана на Международном фестивале OperaFirst (ФОТО)
День Азербайджана на Международном фестивале OperaFirst (ФОТО)
День Азербайджана на Международном фестивале OperaFirst (ФОТО)
День Азербайджана на Международном фестивале OperaFirst (ФОТО)
День Азербайджана на Международном фестивале OperaFirst (ФОТО)
День Азербайджана на Международном фестивале OperaFirst (ФОТО)
День Азербайджана на Международном фестивале OperaFirst (ФОТО)
День Азербайджана на Международном фестивале OperaFirst (ФОТО)
День Азербайджана на Международном фестивале OperaFirst (ФОТО)
День Азербайджана на Международном фестивале OperaFirst (ФОТО)
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