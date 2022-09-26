В Баку открылась выставка "Гиппопотамы: путешествие по миру для борьбы с климатическими изменениями" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств в Баку состоялось открытие выставки "Гиппопотамы: путешествие по миру для борьбы с климатическими изменениями", сообщает Trend Life.

Выставка проходит при организационной поддержке Национального музея искусств и представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане, в партнерстве с министерством культуры и министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана. Экспозиция посвящена вопросам изменения климата.

Открывая мероприятие, директор музея, заслуженный деятель искусств Чингиз Фарзалиев отметил, что подобный выставочный проект впервые представлен в Азербайджанском национальном музее искусств. "Это прекрасная выставка, в ней чувства людей, любовь к природе, ее красота", - добавил Фарзалиев.

По словам главы Национальной гидрометеорологической службы Азербайджана Умайры Тагиевой, вопросы изменения климата - одна из глобальных проблем, волнующая весь мир.

Было рассказано, какие шаги предпринимаются в нашей стране для смягчения последствий изменения климата.

Как подчеркнул руководитель представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане Алекс Хайкенс, в экспозицию выставки вошла коллекция его супруги Лиан Хайкенс.

На выставке представлены экспонаты из личной коллекции, состоящей из картин и скульптур гиппопотамов, являющихся одним из многих символов сегодняшней ситуации с катастрофическими изменениями климата.

Посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайи проинформировал присутствующих о последствиях изменения климата в его стране.

Отметим, что выставочный проект носит образовательный характер, рассказывая новому поколению, в частности детям, о проблемах изменения климата и загрязнения окружающей среды, о шагах, которые необходимо предпринять уже сейчас, чтобы избежать катастрофических последствий.

Выставка продолжит свою работу до 16 октября 2022 года. Куратор проекта - Кенуль Рафиева.