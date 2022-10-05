Азербайджан станет почетным гостем книжной выставки в Стамбуле

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан приглашен в качестве почётного гостя на книжную выставку в Стамбуле (Турция), которая пройдет в конце этого года.

Как сообщает в среду Trend Life, об этом в кулуарах VIII Бакинской международной книжной выставки сказал журналистам министр культуры Азербайджана Анар Керимов.

Напомним, что страна-почетный гость VIII Бакинской международной книжной выставки - Турция.

Министр отметил, что подобное взаимное участие в выставках играет роль моста между литераторами, издательствами, писателями двух стран, и связывает страны еще крепче.

Отметим, что VIII Бакинская международная книжная выставка проходит в Экспо-центре 5-9 октября 2022 года. На выставке представлены более 60 организаций из 16 стран, 118 местных издательств и предприятий, связанных с книжным искусством.