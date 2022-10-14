Музыкант, выступивший в 50 городах Северной и Южной Америки, представит концертную программу в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В Баку на сцене Международного центра мугама 18 октября состоится соло-концерт нашего соотечественника - гитариста, лауреата всероссийских и международных конкурсов Ровшана Мамедгулиева, проживающего в России, сообщает Trend Life.

В программе будут исполнены сочинения Фикрета Амирова, Дионисио Агуадо, Агустина Барриоса, Эйтора Вила-Лобоса, Франсиско Таррега и других композиторов.

Ровшан Мамедгулиев родился в 1986 году в Баку. Начал учиться игре на классической гитаре в возрасте 11 лет. Окончил Нижегородскую государственную консерваторию имени М.И. Глинки и аспирантуру.

Музыкант много и успешно выступает на престижных концертных площадках России и за рубежом. В 2012 году он выступил с сольным концертом в зале Карнеги-холл (Нью-Йорк, США). В концертном сезоне 2013-2014 годов в рамках гастрольного тура победителя конкурса GFA Ровшан выступил с сольными концертами и мастер-классами в 50 городах Северной и Южной Америки. В 2017 году состоялся его сольный концерт в концертном зале "Консертгебау" (Амстердам, Нидерланды). В 2019 году прошли его гастроли в США.

В качестве солиста Мамедгулиев сотрудничает с различными коллективами, в том числе с оркестром Парижской высшей национальной консерватории музыки и танца (Франция), оркестром Collegium instrumentale (Валенсия, Испания), Азербайджанским государственным камерным оркестром имени Гара Гараева и другими коллективами.

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