В Баку прошел концерт всемирно известного гитариста из России Ровшана Мамедгулиева (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел соло-концерт всемирно известного гитариста, нашего соотечественника из России Ровшана Мамедгулиева, сообщает Trend Life.

В программе были представлены произведения Фикрета Амирова, Фирангиз Ализаде, Дионисио Агуадо, Агустина Барриоса, Эйтора Вила-Лобоса, Франсиско Таррега и Никиты Кошкина.

36-летний Рошан Мамедгулиев родился он в Баку. Окончил Нижегородскую консерваторию им. М.И. Глинки и аспирантуру при консерватории. С 2014 года является доцентом единственной в России кафедры классической гитары в Государственной классической академии им. Маймонида (Москва). Лауреат более тридцати международных конкурсов, обладатель всевозможных наград и премий, среди которых премия президента России, признавался лучшим гитаристом мира. Выступал с сольными концертами в России, США, Германии, Испании, Нидерландах, странах Северной и Южной Америки, со многими известными музыкальными коллективами, среди них Парижская высшая национальная консерватории музыки и танца (Франция), оркестр Collegium instrumentale (Испания), Азербайджанский камерный оркестр имени Гара Гараева и Симфонический оркестр под управлением Теймура Геокчаева. В его репертуаре также сочинения азербайджанских композиторов Узеира Гаджибейли и Фикрета Амирова, обработка народной песни Sari Gelin.

"Для меня большая честь выступить в родном Баку. В последний раз выступал здесь в 2011 году, в рамках Международного фестиваля имени Узеира Гаджибейли совместно с Государственным камерным оркестром имени Гара Гараева под управлением замечательного дирижера Теймура Гёйчаева. Но это первый сольный концерт в Баку, который навсегда останется в моей памяти", - отметил гитарист.

Сегодня Ровшан Мамедгулиев проведет мастер-класс в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств.

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