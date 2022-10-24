Международный центр мугама с большим успехом представил Азербайджан в Марокко (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Международный центр мугама (МЦМ) с большим успехом представил Азербайджан на 15-м Международном фестивале суфийской культуры - Festival de Fès de la Culture Soufie, который проходит 22-29 октября в национально-духовном центре Марокко - в городе Фес, сообщили Trend Life в пресс-службе Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция - Азербайджан, ADFA).

Солисты МЦМ - ханенде Миралам Мираламов и Камила Набиева в сопровождении заслуженного артиста Кямрана Керимова (нагара), Заки Велиева (тар) и Эльнура Микаилова (кяманча) выступили с красочной часовой программой, исполнив композиции мугама и народные песни.

"Выступления артистов встречались овациями зрителей, особенно, когда прозвучали композиции "Песня слепого араба" и "Туманный Тебриз". А когда Миралам Мираламов исполнил азан, весь зал буквально замер! Овации не смолкали! Для нас большая честь и гордость, что Международный центр мугама с успехом представил Азербайджан в Марокко", - говорится в сообщении ADFA.

Фестиваль Fes Sufi, который представляет суфийскую культуру в оригинале, объединяет музыкантов и артистов со всего мира. Фестиваль является одним из самых интересных и оригинальных культурных событий Марокко. Он пропагандирует мистически-аскетические традиции, образцы его искусства. В рамках фестиваля прошли круглые столы, концерты, художественные выставки и мастер-классы.

Международный центр мугама был официальным партнером Международного фестиваля суфийской культуры в Марокко. Пропаганда азербайджанской музыки и выступление в качестве официального партнера престижного международного фестиваля является одним из важных событий в международной деятельности МЦМ.

Фото - Zoubir Ali

Полную версию концерта можно посмотреть по ссылке https://www.facebook.com/FesFestivalSoufie/videos/503732558092685