Вечер мугама – в Баку прошло мероприятие, посвященное Хуршидбану Натаван (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялось мероприятие "Xurşidbanu Natəvan – 190: muğam və qəzəl gecəsi", сообщает Trend Life.

Мероприятие было посвящено 190-летию со дня рождения известной азербайджанской поэтессы Хуршидбану Натаван.

На вечере, проведенном по инициативе министерства культуры Азербайджана и при организации Международного центра мугама (МЦМ), наряду с солистами МЦМ, выступили победители телевизионного конкурса "Мугам". Ханенде выступили в сопровождении музыкальной группы под управлением исполнителя на таре Рустама Муслимова.

На мероприятии секретарь Союза писателей Азербайджана, заслуженный работник культуры Ильгар Фахми отметил, что жизнь и творчество азербайджанской поэтессы Хуршидбану Натаван вдохновляли деятелей литературы и искусства. Было отмечено, что еще при жизни Хуршидбану Натаван современники посвящали ей стихи. И сегодня интерес к личности поэтессы, ее жизненному пути не уменьшается. Хуршидбану Натаван посвящают стихи, поэмы, пьесы.

Писатель, публицист, заслуженный работник культуры Мустафа Чеменли, являющийся автором книги о Хуршидбану Натаван, рассказал о литературной судьбе поэтессы..

На вечере были продекламированы газели Хуршидбану Натаван, а также произведения, посвященные ей.

В художественной части мероприятия выступили солисты МЦМ - Эльгиз Алиев, Кенуль Халилзаде, Вафа Оруджова, Кенуль Маммедли, Нисбят Садраева. Молодые ханенде Раван Гачаев и Мурад Лачин исполнили произведения на газели поэтессы.