Азиза Мустафазаде вместе с сыном посетила Дом-музей Вагифа Мустафазаде (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известная джазовая исполнительница, пианистка и композитор, народная артистка Азербайджана Азиза Мустафазаде вместе с сыном Рамизом Ханом посетила филиал Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана - Дом-музей Вагифа Мустафазаде в Баку, сообщает Trend Life.

Азиза Мустафазаде ознакомилась с экспозицией Дома-музея, в которую входят фотографии, афиши, грампластинки, различные документы, произведения искусства, предметы быта и другие вещи, имеющие отношение к легендарному азербайджанскому пианисту, композитору, джазмену Вагифу Мустафазаде.

Отметим, что Азиза Мустафазаде родилась в 1969 году в семье прославленного азербайджанского джазмена Вагифа Мустафазаде. В 1986 году на Международном джазовом фестивале в Тбилиси была удостоена золотой медали, которая стала достойным началом ее творческой деятельности. В возрасте всего лишь 17 лет она выигрывает конкурс пианистов имени Телониуса Монка в Вашингтоне. С 1990 года живет в Германии. Ее имя вместе с именем отца - Вагифа Мустафазаде включено во Всемирную энциклопедию джаза, составленную еще в 90-х годах в США. В Европе ее называют "Восточной дивой", "Шехерезадой у рояля", "Принцессой джаза". После концерта в 1997 году в "Куин Элизабет Холл" она была удостоена титула "Королевы джаза", который сохраняет за собой до сих пор.