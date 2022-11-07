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Сияние в Баку - картины, от которых исходит свет (ФОТО)

Культура Материалы 7 ноября 2022 14:22 (UTC +04:00)
Сияние в Баку - картины, от которых исходит свет (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В бакинской галерее Art Tower, расположенной в Ичеришехер, при поддержке НПО "Arts Council Azerbaijan" состоялось открытие дебютной выставки художницы Сабины Багиевой, сообщили Trend Life организаторы проекта.

Сабина Багиева - художница, иллюстратор и дизайнер.

Экспозиция называется "Shining" ("Сияние"), это авторский проект, состоящий из десяти произведений. В основе каждого из них персонажи, предметы, от которых исходит свет.

По словам художницы Сабины Багиевой, сюжет всех произведений говорит о том, что даже находясь в самых темных местах, люди должны помнить - они сами могут найти источник света.

"Свет, который озарит путь, свет, который будет греть. В общей стилистике произведения совмещают в себе элементы dark и сказочных иллюстрации", - добавила она.

Куратор выставки - Саялы Бахар.

Сияние в Баку - картины, от которых исходит свет (ФОТО)
Сияние в Баку - картины, от которых исходит свет (ФОТО)
Сияние в Баку - картины, от которых исходит свет (ФОТО)
Сияние в Баку - картины, от которых исходит свет (ФОТО)
Сияние в Баку - картины, от которых исходит свет (ФОТО)
Сияние в Баку - картины, от которых исходит свет (ФОТО)
Сияние в Баку - картины, от которых исходит свет (ФОТО)
Сияние в Баку - картины, от которых исходит свет (ФОТО)
Сияние в Баку - картины, от которых исходит свет (ФОТО)
Сияние в Баку - картины, от которых исходит свет (ФОТО)
Сияние в Баку - картины, от которых исходит свет (ФОТО)
Сияние в Баку - картины, от которых исходит свет (ФОТО)
Сияние в Баку - картины, от которых исходит свет (ФОТО)
Сияние в Баку - картины, от которых исходит свет (ФОТО)
Сияние в Баку - картины, от которых исходит свет (ФОТО)
Сияние в Баку - картины, от которых исходит свет (ФОТО)
Сияние в Баку - картины, от которых исходит свет (ФОТО)
Сияние в Баку - картины, от которых исходит свет (ФОТО)
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