Во Франции представлена Ay lolo&Yaylıq в честь Дня Победы Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Проживающий во Франции соотечественник, лауреат международных конкурсов, композитор, пианист, джазмен, музыкальный продюсер Этибар Асадли представил вторую часть проекта "Play for peace" (Играй за мир, Sülh üçün çal), посвященную Дню Победы Азербайджана, сообщает Trend Life.

Проект реализован при поддержке Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой.

Концепция проекта заключается в том, что музыканты из разных стран исполняют в нескольких жанрах известную азербайджанскую композицию. Первой была песня "Pıçıldaşın ləpələr". А ныне представлена "Ay lolo & Yayliq", в исполнении которой приняли участие Мартин Вангерме, Элиа (Франция), Джонатан Гранд (Испания), Кариббиан Нелли (Гваделупа), Мила Милес (Украина), Костас Форцас (Греция), Лин Адиб (Сирия), Озан Бурджан, Онур Чалышкан, Ибрагим Бабаев, Алафсар Рагимов (Турция), Roya&Rizvan (США), Харини (Индия), Сеймур Гасансой, Ибрагим Мамедов (Азербайджан), Садиг Агамлиев (Нидерланды). Менеджер проекта – Хилал Бейазит.