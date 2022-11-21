Магеррам Гусейнов стал обладателем российского "оперного Оскара"

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский вокалист, приглашенный солист Мариинского театра (Санкт-Петербург, Россия), лауреат международных конкурсов Магеррам Гусейнов стал обладателем Российской национальной оперной премии "Онегин" в номинации "Дебют", сообщает Trend Life.

Магеррам Гусейнов удостоен данной награды за дебюты в двух постановках Мариинского театра - "Дон Паскуале" Гаэтано Доницетти (партия Дона Паскуале) и "Итальянка в Алжире" Джоакино Россини (партия Мустафы).

Российская оперная премия "Онегин" была создана в 2016 году, ее основной целью является объединение российского оперного сообщества. Премия, которую называют "оперным Оскаром", собирает вместе певцов, режиссеров, дирижеров, директоров театров и других представителей оперного мира.

Церемония вручения VII Российской национальной оперной премии "Онегин" состоялась на исторической сцене Мариинского театра.