В Баку представлен проект "Архитектурные шедевры стран мира" – путешествие по Словакии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском университете архитектуры и строительства в Баку состоялось открытие фотопроекта "Архитектурные шедевры стран мира". Организатором данного проекта является Университет, а куратором выступил азербайджанский фотограф Айдын Садыхов.

Как сообщил Trend Life Айдын Садыхов, цель проекта - знакомство с архитектурными особенностями и стилями, историей, легендами и культурным наследием разных стран мира. Экспозиции проекта приблизят зрительскую аудиторию к архитектурному очарованию стран мира посредством фотографий уникальных исторических мест и памятников, которые во многих случаях порой остаются неизвестными публике. Каждая фотовыставка также будет включать в себя архитектурные и исторические шедевры из Списка объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

В рамках проекта также состоится крупное мероприятие, посвященное архитектурным шедеврам Азербайджана.

Каждое мероприятие проекта "Архитектурные шедевры стран мира" будет состоять из выставки и небольшого семинара-презентации, посвященных архитектурным особенностям, шедеврам и истории представленной страны.

Первое мероприятие проекта посвящено историческим и архитектурным шедеврам Словакии, оно прошло при организации посольства Словакии в Азербайджане.

В рамках данного мероприятия открылась выставка фотографий объектов архитектурного наследия Словакии. Экспозиция включает в себя 20 работ фотографа и путешественника Айдына Садыхова и знакомит с прекрасными архитектурными шедеврами столицы Словакии – Братиславы. Также представлена серия отдельных снимков, раскрывающих великолепие замков и крепостей, расположенных в разных городах Словакии, среди них Братиславский замок, Оравский замок, замок Любовня, Спишский замок, Бецковский замок, Чахтице, Девин и другие.

На открытии мероприятия выступили ректор Университета архитектуры и строительства, профессор Гюльчохра Мамедова, посол Словакии в Азербайджане Милан Лайчак, директор дизайн-центра "Италия – Азербайджан" Фарид Керимов и куратор проекта, автор фотовыставки Айдын Садыхов.

Затем Айдын Садыхов провел экскурсию по работам, представленным в экспозиции, где подробно рассказал о каждом памятнике - истории, особенностях строительства, архитектурном стиле и даже легендах о знаменитых достопримечательностях Словакии.

После осмотра экспозиции мероприятие продолжилось презентацией, подготовленной и представленной послом Словакии в Азербайджане Миланом Лайчаком. Во время презентации было подробно рассказано об интересных исторических и культурных особенностях страны, подробно рассмотрены архитектурные стили на примере знаменитых историко-архитектурных памятников различных городов и регионов Словакии, об охране и реконструкции архитектурных памятников, интересных новшествах в областях дизайна и архитектуры Словакии, а также об образовании в высших учебных заведениях страны.

Фото - Кямран Багиров.