Представители Азербайджана примут участие в Минском международном Рождественском оперном форуме

БАКУ /Trend Life/ - Представители Азербайджана примут участие в XII Минском международном Рождественском оперном форуме, который пройдет 13–18 декабря в Большом театре Беларуси, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт театра.

В рамках программы 14 декабря Московский музыкальный театр "Геликон-опера" представит оперу Джакомо Пуччини "Турандот". Показ пройдет под управлением азербайджанского дирижера - музыкального руководителя Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженного артиста Азербайджана, лауреата международных конкурсов Эйюба Гулиева.

16 декабря в показе спектакля Мариинского театра (Санкт-Петербург, Россия) – оперы "Любовный напиток" Гаэтано Доницетти выступит азербайджанский вокалист, приглашенный солист Мариинского театра, лауреат международных конкурсов Магеррам Гусейнов. Он исполнит партию Дулькамара.

Магеррам Гусейнов также выступит на гала-концерте оперного форума, который состоится 18 декабря.