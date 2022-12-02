В Баку звучит самый мелодичный инструмент, веками очаровывающий людей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Старинный азербайджанский струнно-смычковый музыкальный инструмент кяманча обладает необыкновенно нежным, мягким и пленительным звучанием, его звуки веками очаровывают людей тонкостью и яркостью мелодий, погружают в раздумья. Не случайно основоположник азербайджанской профессиональной музыки Узеир Гаджибейли считал кяманчу самым мелодичным из музыкальных инструментов…

В Международном центре мугама состоялся вечер, посвященный 95-летию со дня рождения видного исполнителя на кяманче, народного артиста Азербайджана, кавалера орденов "Истиглал" и "Шохрат" Габиля Алиева (28.05.1927 – 8.09.2015), сообщает Trend Life.

Выступившие секретарь Союза писателей Азербайджана, заслуженный работник культуры Ильгар Фахми, народный артист, исполнитель на таре Мохлет Мовсумов, заслуженный артист, исполнитель на кяманче Мирназим Асадуллаев рассказали о жизни и творчестве Габиля Алиева, который внес большой вклад в развитие и пропаганду национальной культуры, поделились воспоминаниями. Было отмечено, что первые зарубежные гастроли Габиля Алиева прошли в Великобритании, где он аккомпанировал Рашиду Бейбутову и Тамаре Синявской. Эти выступления произвели ошеломительный эффект, а британская пресса со слов мэра Глазго Гарриссона окрестила Габиля Алиева "азербайджанским Паганини". Его исполнение еще в 1979 году вошло в коллекцию пластинок "Антологии традиционной музыки мира", подготовленную по заказу ЮНЕСКО. С большим успехом гастролировал в Тунисе, Швейцарии, Голландии, Сирии, США, Турции, Германии, Индии, Франции, Иране, Пакистане, Японии, Греции, Италии, где исполнял на кяманче мугам и народные азербайджанские песни. В США, Франции, Японии, Греции и Италии были выпущены авторские альбомы Габиля Алиева.

В концертной программе в сопровождении ансамбля Международного центра мугама "Бута" под управлением тариста Ровшана Гурбанова выступили исполнители на кяманче – народный артист Эльшан Мансуров, заслуженные артисты Эльнур Ахмедов, Тогрул Асадуллаев, Хайям Мамедов, ханенде – заслуженные артисты Бабек Нифталиев, Арзу Алиева, солисты Рявана Гурбанова, Сабина Арабли, Айшан Мехтиева, Пярвиз Гасымов.

"Изготовление струнного музыкального инструмента кяманча и исполнительское искусство", представленное Азербайджаном, включено в Репрезентативный список по нематериальному культурному наследию ЮНЕСКО.