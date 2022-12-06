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Министр культуры Анар Керимов встретился с молодыми кинематографистами (ФОТО)

Культура Материалы 6 декабря 2022 10:22 (UTC +04:00)
Министр культуры Анар Керимов встретился с молодыми кинематографистами (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Министр культуры Азербайджана Анар Керимов провел встречу с молодыми кинематографистами, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

На мероприятии, которое прошло в Киноцентре "Низами", также присутствовали заведующий отделом аудиовизуальных и интерактивных медиа министерства культуры Азербайджана Руфат Гасанов и кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Эльчин Мусаоглу.

Анар Керимов рассказал на встрече о реформах, проводимых с целью устойчивого развития в сфере культуры.

Была отмечена необходимость поддержки творческой молодежи в модернизации кадровых ресурсов в сфере управления, создании прозрачных и эффективных механизмов управления, а также инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и направленной на развитие общества.

Далее слово было передано представителям молодежи, которые поделились своим мнением и идеями о развитии отечественной киноиндустрии.

Министр культуры Анар Керимов встретился с молодыми кинематографистами (ФОТО)
Министр культуры Анар Керимов встретился с молодыми кинематографистами (ФОТО)
Министр культуры Анар Керимов встретился с молодыми кинематографистами (ФОТО)
Министр культуры Анар Керимов встретился с молодыми кинематографистами (ФОТО)
Министр культуры Анар Керимов встретился с молодыми кинематографистами (ФОТО)
Министр культуры Анар Керимов встретился с молодыми кинематографистами (ФОТО)
Министр культуры Анар Керимов встретился с молодыми кинематографистами (ФОТО)
Министр культуры Анар Керимов встретился с молодыми кинематографистами (ФОТО)
Министр культуры Анар Керимов встретился с молодыми кинематографистами (ФОТО)
Министр культуры Анар Керимов встретился с молодыми кинематографистами (ФОТО)
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