В Баку прошел девятичасовой танцевальный конкурс (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В культурном центре Sərhədçi прошел Кубок Азербайджана по танцам, организованный Ассоциацией танца (АТА) и Союзом молодежи Азербайджана (СМА), сообщает Trend Life. В ходе 9-часового состязания на сцене выступили участники от 6 до 25 лет. Конкурсанты "боролись" в номинациях народный танец, этнический фольклор, шоу-данс, болливуд, хип-хоп шоу, чирлидинг и гимнастический танец.

"Прежде всего хочу поздравить победителей, участников и их руководителей. Это была очень большая и сложная задача для всех. Победа – лучшее свидетельство хорошо проделанной работы! А мы, в свою очередь, стараемся уделять больше внимания конкурсам. Молодежь танцует, мы должны быть заинтересованы в развитии конкуренции и мастерства. Самая острая конкуренция была в жанре народного танца. Самые яркие танцы исполнили коллективы "Джахид" из Геранбоя и "Алов" из Баку", - отметил президент АТА Азиз Азизов.

В состав жюри вошли заслуженный артист Фарид Ибрагимов, Таир Эйнуллаев, Ульвия Гасанова, Фархад Алиев.

"Следующее наше мероприятие – художественный конкурс "Умид" пройдет в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова в начале января следующего года. Также в начале января следующего года в Гяндже состоится конкурс "Кепаз-2023", - добавил Азиз Азизов.

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