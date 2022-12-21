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Выступление Зейнаб Ханларовой впервые за несколько лет (ВИДЕО)

Культура Материалы 21 декабря 2022 16:10 (UTC +04:00)
Выступление Зейнаб Ханларовой впервые за несколько лет (ВИДЕО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В этом году по традиции Азербайджанское телевидение (AzTV) представит вниманию зрителей интересный праздничный концерт.

Как сообщили Trend Life в отделе связей с общественностью и социальных медиа AzTV, стартовали съемки праздничного концерта, посвященного Дню солидарности азербайджанцев всего мира, который отмечается 31 декабря, и Новому году.

Праздничный концерт в этом году привлечет внимание еще одной особенностью. Так, на концерте зрители впервые за несколько лет увидят выступление народной артистки Азербайджана Зейнаб Ханларовой.

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