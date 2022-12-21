Выступление Зейнаб Ханларовой впервые за несколько лет (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В этом году по традиции Азербайджанское телевидение (AzTV) представит вниманию зрителей интересный праздничный концерт.

Как сообщили Trend Life в отделе связей с общественностью и социальных медиа AzTV, стартовали съемки праздничного концерта, посвященного Дню солидарности азербайджанцев всего мира, который отмечается 31 декабря, и Новому году.

Праздничный концерт в этом году привлечет внимание еще одной особенностью. Так, на концерте зрители впервые за несколько лет увидят выступление народной артистки Азербайджана Зейнаб Ханларовой.