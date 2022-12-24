Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Актеры азербайджанского театра выступили в N-ской воинской части (ФОТО)

Культура Материалы 24 декабря 2022 21:12 (UTC +04:00)
Актеры азербайджанского театра выступили в N-ской воинской части (ФОТО)

Читайте Trend в

Джани Бабаева
Джани Бабаева
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного театра юного зрителя выступил в N-ской воинской части, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Перед показом спектакля заведующий театральной труппой Алескер Мурадханлы поздравил всех с предстоящими Днем солидарности азербайджанцев всего мира и Новым годом.

Коллектив театра представил вниманию личного состава N-ской воинской части спектакль "Müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah" ("Мусье Жордан и дервиш Масталишах") по произведению основоположника национальной драматургии, видного общественного деятеля и просветителя Мирзы Фатали Ахундзаде.

Роли в постановке исполнили заслуженные артисты Лейли Велиева, Гюляр Набиева, Шовги Гусейнов, Нофель Велиев, актеры Керем Хадызаде, Ася Атакишиева, Нурана Гусейнова, Натиг Фарзалиев, Мушфиг Алиев.

Постановка была принята с большим интересом.

Актеры азербайджанского театра выступили в N-ской воинской части (ФОТО)
Актеры азербайджанского театра выступили в N-ской воинской части (ФОТО)
Актеры азербайджанского театра выступили в N-ской воинской части (ФОТО)
Актеры азербайджанского театра выступили в N-ской воинской части (ФОТО)
Актеры азербайджанского театра выступили в N-ской воинской части (ФОТО)
Актеры азербайджанского театра выступили в N-ской воинской части (ФОТО)
Актеры азербайджанского театра выступили в N-ской воинской части (ФОТО)
Актеры азербайджанского театра выступили в N-ской воинской части (ФОТО)
Актеры азербайджанского театра выступили в N-ской воинской части (ФОТО)
Актеры азербайджанского театра выступили в N-ской воинской части (ФОТО)
Актеры азербайджанского театра выступили в N-ской воинской части (ФОТО)
Актеры азербайджанского театра выступили в N-ской воинской части (ФОТО)
Актеры азербайджанского театра выступили в N-ской воинской части (ФОТО)
Актеры азербайджанского театра выступили в N-ской воинской части (ФОТО)
Актеры азербайджанского театра выступили в N-ской воинской части (ФОТО)
Актеры азербайджанского театра выступили в N-ской воинской части (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости