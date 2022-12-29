Образ Хуршидбану Натаван в работах азербайджанских художников – выставка в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств в Баку состоялось открытие выставки "Tək inci" (Единственная жемчужина), сообщает Trend Life. Экспозиция посвящена 190-летию со дня рождения известной азербайджанской поэтессы Хуршидбану Натаван.

В своем выступлении на мероприятии академик, директор Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви Рафаэль Гусейнов рассказал о жизни, творчестве и деятельности известной азербайджанской поэтессы, дочери последнего Карабахского хана Мехтигулу-хана - Хуршидбану Натаван, которая оставила глубокий след в культурной и общественной жизни Азербайджана.

Отметим, что в экспозицию выставки вошли более 60 произведений искусства из коллекции Азербайджанского национального музея искусств, Национального музея истории Азербайджана, Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, Азербайджанского государственного театрального музея имени Джафара Джаббарлы, Государственной картинной галереи, Дома-музея Саттара Бахлулзаде, Историко-краеведческого музея Бардинского района, а также из личной коллекции, принадлежавшей народному художнику Алтаю Гаджиеву (1931 – 2019 годы).

Это личные вещи, рукописи Хуршидбану Натаван, а также произведения видных азербайджанских художников и скульпторов, среди которых - Марал Рахманзаде, Огтай Садыхзаде, Омар Эльдаров, Алтай Гаджиев и многие другие.

Как рассказал Trend Life выдающийся скульптор-монументалист, ректор Азербайджанской государственной академии художеств, лауреат Государственной премии СССР и Азербайджана, народный художник, академик Омар Эльдаров, все что связано с именем, личностью Хуршидбану Натаван ему крайне дорого.

"Мой первый монументальный памятник был Хуршидбану Натаван. Он первым и самый запоминающийся, памятник Хуршидбану Натаван – часть истории моего творчества. В свое время сам образ Натаван меня очень сильно покорил", - отметил народный художник.

Главный хранитель Национального музея истории Азербайджана Махфуза Зейналова подчеркнула, что музей бережно хранит личные вещи известной поэтессы.

"Наш музей представил на выставке коллекцию вещей, принадлежавших Хуршидбану Натаван. Здесь и одежда поэтессы, и исполненные лично ею вышивки. Вещи, предоставленные для выставки нашим музеем – одни из жемчужин данной экспозиции, потому что все они принадлежали Хуршидбану Натаван. Эти вещи были переданы в наш музей потомками поэтессы", - сказала Зейналова.

Выставка будет открыта до конца января. Вход свободный.