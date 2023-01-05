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Азербайджанский танец перед Кафедральным собором Базеля (ФОТО/ВИДЕО)

Культура Материалы 5 января 2023 13:51 (UTC +04:00)
Азербайджанский танец перед Кафедральным собором Базеля (ФОТО/ВИДЕО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Перед Кафедральным собором Базеля (XI век) представлен азербайджанский танец на музыку великого композитора Узеира Гаджибейли "Fantaziya 1 (Qaytağı)", приуроченный ко Дню солидарности азербайджанцев всего мира, сообщила Trend Life председатель объединения "Друзья Азербайджана" (Швейцария) Арзу Алиева-Бодмер.

Проект осуществлен объединением "Друзья Азербайджана" при поддержке Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой.

Танец был исполнен группой "Ритм", который в августе прошлого года представлял Азербайджан на Фестивале национальных костюмов и танцев в Базеле. Произведение "Fantaziya 1 (Qaytağı)" сыграно коллективом под управлением исполнителя на кяманче Имамъяра Гасанова. Постановщик танца – хореограф Сеймур Набизаде, художник по костюмам – Лейла Алиева.

Отметим, что созданный в 2011 году танцевальный коллектив "Ритм" с успехом представлял национальное искусство в Турции, Грузии, США, Китае, Беларуси, Германии, Черногории и многих других странах.

Азербайджанский танец перед Кафедральным собором Базеля (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанский танец перед Кафедральным собором Базеля (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанский танец перед Кафедральным собором Базеля (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанский танец перед Кафедральным собором Базеля (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанский танец перед Кафедральным собором Базеля (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанский танец перед Кафедральным собором Базеля (ФОТО/ВИДЕО)
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