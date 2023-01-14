Фильм азербайджанского режиссера на международном кинофестивале в Китае

БАКУ /Trend Life/ - Фильм "Balıqlara Xütbə" (Sermon to the Fish/"Проповедь рыбам") азербайджанского режиссера Хилала Байдарова будет продемонстрирован на Международном кинофестивале в Пинъяо (Китай) (Pingyao International Film Festival), сообщает Trend Life со ссылкой на социальные сети кинокомпании Ucqar Film. Кинофестиваль проходит 14-17 января.

Фильм "Balıqlara Xütbə" является совместным производством Азербайджана, Мексики, Швейцарии и Турции. Авторы сценария картины – Хилал Байдаров и Айсу Акджан. В ролях: Рена Аскерова, Орхан Искендерли и Гусейн Насиров.

В середине августа 2022 года фильм "Balıqlara Xütbə" был представлен на 75-м Международном кинофестивале в Локарно (Швейцария), где был удостоен двух наград - "Специальное упоминание Pardo Verde WWF" и награды молодежного жюри в номинации под названием "Качество жизни зависит от окружающей среды".

Также кинолента был представлена в конкурсной программе Международного фестиваля артхаусных фильмов BIAFF (Batumi International Art-House Film Festival) в Батуми и на Международном кинофестивале в Котбусе (Германия) (FilmFestival Cottbus).