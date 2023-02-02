В Баку состоялась премьера киноальманаха "Карабахские истории: Вчера, сегодня, завтра" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в Баку состоялся премьерный показ киноальманаха "Qarabağ hekayələri: Dünən, bu gün, sabah" (Карабахские истории: Вчера, сегодня, завтра), сообщает в четверг Trend Life.

В киноальманах, показ которого со второго февраля стартует в сети кинотеатров Park Cinema, CinemaPlus и Киноцентре "Низами", включены три короткометражные картины - "Sizə məktub var..." (Вам письмо…), Arxa cəbhə" (Тыл) и "Hasar" (Забор).

До начала показа члены съемочных групп фильмов рассказали о том, как проходила работа над проектами, режиссеры поделились тем, какой посыл заложен в сюжетах.

Название киноальманаха "Карабахские истории: Вчера, сегодня, завтра" и все три картины отражают события разного периода времени. Так, если действия фильма "Вам письмо…" развариваются в 90-е годы прошлого века во время первой Карабахской войны, то сюжет ленты "Тыл" затрагивает период 44-дневной Отечественной войны, а вот картина "Забор" рассказывает о героях, которые живут в послевоенное время.

В киноальманах фильмы вошли в этой последовательности - напоминая о событиях прошлого, перенося в настоящее, а затем и предоставляя возможность поразмышлять о будущем…

"Sizə məktub var..." (Вам письмо…) снят на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, его режиссером и автором сценария является Мазахир Гашимов, главные роли исполнили Али Алиев и Дениз Таджаддин. Картина рассказывает о молодых людях - девушка провожает лучшего друга на войну. Только потом она разбирается в своих чувствах, но уже слишком поздно…

Режиссером и автором сценария фильма "Arxa cəbhə" (Тыл) производства "Karvan Production" является Гюлай Бабаева. В главных ролях - Кямаля Пириева и Нияз Гасымов. Главный герой фильма уходит на фронт. Его семья остается в Барде. Время от времени он разговаривает с родными по телефону. Но однажды этот разговор прерывает взрыв бомбы…

Кинолента производства "Ultra Production" - "Hasar" (Забор) снята режиссером Гулу Аскеровым, автор сценария - Ниджат Дадашов. В главных ролях - Видади Гасанов, Лейли Велиева, Нурлан Сулейманлы и Алибала Аскеров. По сюжету фильма Эльчин потерял сына во время первой Карабахской войны. После Победы Азербайджана и освобождения земель от оккупации он возвращается в родной край. Чтобы не видеть соседа-армянина, он старается восстановить забор дома. Однако исчезновение слепого сына соседа нарушает его планы...

Фильмы "Arxa cəbhə" и "Hasar" были сняты в рамках конкурса кинопроектов "Böyük Qayıdış" (Большое возвращение), объявленного министерством культуры Азербайджана.

Отметим, что средства, вырученные от показа фильма, будут переданы в Фонд YAŞAT.