Не могу поверить, что Рамиза Новруза нет с нами - народная артистка Фирангиз Муталлимова

БАКУ /Trend Life/ - Не могу поверить, что Рамиза Новруза больше нет с нами.

Об этом во вторник сказала Trend Life народная артистка Азербайджана Фирангиз Муталлимова на церемонии прощания с Рамизом Новрузом.

"Весть о кончине Рамиза Новруза я узнала ночью. Не могу в это поверить... В последний раз говорила с ним где-то два месяца назад. В больнице я его не навещала, так как не разрешали, туда пускают только членов семьи. Поддерживала связь с его сыном Джавиданом, интересовалась здоровьем, самочувствием Рамиза Новруза. Он был мне как брат, я старалась быть рядом с ним как в печальные, так и радостные моменты. Мы были как одна семья", - отметила народная артистка.

Фирангиз Муталлимова подчеркнула, что азербайджанская культура потеряла видного деятеля театрального искусства.

Отметим, что Рамиз Новруз (Рамиз Новрузов) родился 25 мая 1955 года в поселке Самедабад Билясуварского района. В 1974 году поступил в Азербайджанский государственный институт искусств (сейчас – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств) на актерский факультет. После окончания учебы по распределению был направлен на работу в Сумгайытский государственный драматический театр имени Гусейна Араблинского. В 1981 году начал работать в труппе Государственного академического национального драматического театра, на сцене которого воплотил много ярких, харизматичных и запоминающихся образов. Актер был занят в таких спектаклях, как "Хуршидбану Натаван", "Песня осталась в горах", "Наша странная судьба", "Правитель и его дочь", "Макбет", "Король Лир", "Мой любимый сумасшедший", "Телескоп" и многих других. Большая часть творческой деятельности Рамиза Новруза также была связана и с кино, он был занят в таких фильмах, как "Низами", "Я любил вас больше жизни", "Жизнь Джавида", "Последний дервиш" и других. Рамиз Новруз скончался сегодня ночью на 68 году жизни после продолжительного онкологического заболевания.