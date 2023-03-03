В Баку развернется "борьба" за сердце звезды из Москвы

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в Баку 11 марта состоится показ оперы "Тоска" Джакомо Пуччини, сообщили Trend Life в пресс-службе тетара.

"Тоска" - одно из лучших произведений оперной классики, премьера которого состоялась в 1900 году. И по сей день "Тоска" пользуется необыкновенной популярностью и находится в репертуаре лучших оперных театров мира.

В целях повышения профессионального уровня спектакля руководством Театра оперы и балета на исполнение партии Тоски приглашена ведущая солистка Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, лауреат международных конкурсов вокалистов Ирина Ващенко.

Партию Каварадосси будет исполнять солист Академии Ла-Скала, заслуженный артист Азербайджана Азер Заде. В партии Скарпиа выступит ведущий солист Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси, народный артист Беларуси, лауреат международных конкурсов вокалистов Владимир Громов.

В опере также примут участие народный артист Азербайджана Акрам Поладов (партия Ризничего), заслуженные артисты Джахангир Гурбанов (партия Анжелотти), Турал Агасиев (партия Сполетты) и другие.

Опера будет представлена под управлением главного дирижера Театра оперы и балета, заслуженного артиста Азербайджана, лауреата международных конкурсов дирижеров Эйюба Гулиева. Хормейстером является заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева.

В основе сюжета – сплав любовных интриг и политических авантюр времен первых завоеваний Наполеона. За сердце главной героини Тоски борются благородный, романтичный Каварадосси и злобный, коварный Скарпиа.

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