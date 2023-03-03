Азербайджанские ковры "Азерхалча" покоряют Австрию - праздничный вечер с музыкой и национальной кухней (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В целях популяризации в Европе искусства и школ ковроткачества, тесно связанных с богатым культурным наследием Азербайджана, образом жизни и древними традициями нашего народа, в Азербайджанском культурном центре в Вене открылась экспозиция ковров ОАО "Азерхалча", сообщили Trend Life организаторы.

В мероприятии приняли участие общественные деятели, представители дипломатических миссий, культуры, науки, азербайджанской диаспоры.

На открытии руководитель Азербайджанского культурного центра в Вене Лейла Гасымова подчеркнула, что ковроткачество один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства Азербайджана и занимает почетное место в истории национальной культуры страны.

"Азербайджан, всегда высоко ценивший свои национальные и духовные ценности, делает важные шаги на пути их популяризации во всем мире. Ковроткачество, являющееся наиболее распространенным видом народного искусства, занимает важное место в быту азербайджанского народа. Особо хотелось бы отметить, что этот вид искусства является одним из символов страны. Цель данной экспозиции – вновь рассказать о богатой культуре, искусстве, туристических возможностях Азербайджана для более глубокого ознакомления австрийской общественности. Представленные ковры обладают уникальными и яркими характеристиками, и как искусство, основанное на традициях, высоко ценится во всем мире", - отметила Лейла Гасымова, выразив уверенность, что выставка будет интересна как нашим соотечественникам, проживающим в Австрии, так и европейским любителям ковров и этого вида искусства.

Заместитель председателя Совета правления ОАО "Азерхалча" Джейхун Алибеков рассказал о деятельности "Азерхалча", направленной на сохранение традиций ковроткачества и дальнейшее развитие этого искусства, применении новых технологий в производстве ковров и ковровых изделий. Было отмечено, что "Азерхалча", функционирующая с первой половины 20 века, была реструктурирована в 2016 году по распоряжению Президента Ильхама Алиева. Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 25 ноября 2016 года 5 мая в Азербайджане был объявлен профессиональным Днем ковроткача.

"Слава азербайджанского ковра известна во всем мире. Сегодня она приумножается новыми государственными проектами, которые позволят еще активнее знакомить мировую общественность с уникальными традициями ковроткачества азербайджанского народа, достижениями и возможностями страны. Азербайджанское народно-прикладное искусство и его отрасль ковроткачества занимают особое место в истории национальной культуры народа. В экспозиции представлены различные школы ковроткачества Карабаха, Газаха, Нахчывана и Ширвана, являющиеся яркими образцами национального искусства. Хотелось бы отметить, что в рамках сотрудничества с отечественными и зарубежными художниками и дизайнерами мы также создаем современные ковры с учетом особенностей традиционных ковров и, таким образом, ковровое искусство постоянно развивается", - отметил Джейхун Алибеков, рассказав о важных шагах, предпринятых ОАО "Азерхалча" в вопросах производства ковров, сохранения, развития и передачи будущим поколениям искусства ковроткачества, привлечения в эту сферу женщин – ткачей, особенно проживающих в регионах, обеспечения работой.

На выставке представлены многочисленные образцы ковров классического и современного дизайна, относящиеся к различным школам ковроткачества Азербайджана. Также на большом экране был показан фильм, рассказывающий об искусстве ковроткачества, а также о наших известных ковроткачах.

В рамках мероприятия была также проведена благотворительная акция помощи пострадавшим от страшного землетрясения в Турции. Часть доходов от продажи азербайджанской национальной продукции, кялагаи и украшений в национальном стиле, а также ковров будет пожертвована Управлению по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Посол Турции в Австрии Озан Джейхун высоко оценил данную инициативу, выразив благодарность и отметив, что братские народы Азербайджана и Турции всегда были вместе в радостные и тяжелые дни, подчеркнул неутомимую деятельность азербайджанских спасателей в ликвидации последствий разрушительных землетрясений в Турции, а также материальную и моральную поддержку азербайджанского народа.

Гостям были также представлены блюда азербайджанской национальной кухни. Состоялся концерт с участием народного артиста Азербайджана, гармониста Энвера Садыгова и его инструментального ансамбля "Qaytağı", а также известного джазового пианиста, композитора, лауреата международных конкурсов, преподавателя Berklee College of Music (США) Эмиля Афрасияба.

Выставка будут представлена до конца апреля.