Магеррам Гусейнов дебютировал в Мариинском театре партией Онегина (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский вокалист, приглашенный солист Мариинского театра (Санкт-Петербург, Россия), лауреат международных конкурсов Магеррам Гусейнов дебютировал в партии Евгения Онегина в одноименной опере Петра Чайковского, сообщает Trend Life. Показ прошел на исторической сцене Мариинского театра.

Магеррам Гусейнов покорили публику своим исполнением. По отзывам зрителей его Онегин получился убедительным и привлекательным.

Магеррам Гусейнов (бас-баритон) - родился в 1995 году в Баку. Окончил музыкальную школу им. Л. и М. Ростроповичей в Баку (класс Светланы Мирзоевой). В 2009–2013 годах участвовал в Международном фестивале Мстислава Ростроповича, Международном музыкальном фестивале Узеира Гаджибейли, Габалинском международном музыкальном фестивале (Азербайджан). В 2011 году имя Магеррама Гусейнова было занесено в "Золотую книгу молодых талантов Азербайджана". С 2013 года он продолжил учебу в Оперной академии Озимо (Италия). Дебютировал в театре Ла Нуова Фениче (Озимо) – в роли Моралеса ("Кармен"). В 2017–2019 годах стажировался в Академии театра Ла Скала.