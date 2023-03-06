В Баку состоялось открытие фестиваля "BAXIŞ -3" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Союзе театральных деятелей Азербайджана (СТДА) в Баку состоялось открытие фестиваля "BAXIŞ-3" (Смотр-3), сообщает Trend Life.

"BAXIŞ-3" - это фестиваль лабораторий, действующих при СТДА. Основная цель проведения фестиваля – продемонстрировать знания и способности молодых театральных талантов, которые на протяжении четырех месяцев занимались в лаборатории, вдохновить их на новые поиски и активизировать творческие процессы в театральном пространстве.

По словам народного артиста, заместителя председателя Союза театральных деятелей Азербайджана Гаджи Исмаилова, первый показ в рамках фестиваля прошел сегодня в первой половине дня, зрителям был представлен спектакль "Sonuncu güllə" (Последняя пуля).

"Проведя первый фестиваль в 2021 году, мы увидели его пользу - так, талантливая молодежь, люди, которые любят театральное искусство, получили возможность развиваться, репетировать, ставить и демонстрировать свои спектакли. По итогам фестиваля некоторые из них даже были приняты на службу в театры. После этого мы организовали второй фестиваль, и в текущем году продолжили эту традицию. Фестиваль "BAXIŞ-3" проводим в преддверии Дня национального театра, который отмечается 10 марта. Текущий фестиваль пройдет в течение четырех дней, с 6 по 9 марта. В целом вниманию зрителей будет представлено восемь спектаклей. В этом году отмечается 150-летие азербайджанского профессионального национального театра, наш фестиваль мы приурочили к этой знаменательной дате", - сказал Гаджи Исмаилов.

В программу фестиваля "BAXIŞ-3" вошли работы режиссерской и актерской лабораторий, а также лаборатории "Экспериментальный театр". После официального открытия состоялся показ спектакля "Müsibəti-qara" Джейхуна Зарбалиева.

Как отметил Джейхун Зарбалиев, сегодня его творческий дебют. "При Союзе театральных деятелей есть режиссерская лаборатория для молодежи, куда я обратился. Признаюсь, не ожидал, что будет практическая часть, и мы подготовим спектакли. Свой спектакль я поставил по мотивам произведений Мирзы Фатали Ахундзаде. Для меня очень почетно, что постановка, режиссером и автором идеи которой я являюсь, демонстрируется на открытии фестиваля", - подчеркнул он.

Спектакль "Müsibəti-qara" был принят зрителями с большим интересом.