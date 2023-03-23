Восторг и овации – гастроли бакинской русдрамы в Гяндже (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна выступил с гастролями в Гяндже, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Труппа театра представила на сцене Гянджинского государственного драматического театра спектакль "Семь красавиц", поставленный по поэме гениального азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви.

На вечере присутствовал глава исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамов.

Напомним, что в рамках "Года Гейдара Алиева" при организации министерства культуры Азербайджана в регионах страны проходят гастроли восьми театров, действующих в столице. Выступления бакинских театров организованы с целью активизации культурной жизни регионов, повышения качества досуга населения, особенно молодежи, а также обмена опытом с местными творческими коллективами.

Постановка "Семь красавиц" вызвала большой интерес у жителей Гянджи и гостей города. Аншлаг в зрительном зале и искренний восторг публики говорили, что показ прошел блестяще и постановка надолго останется в памяти публики.

Отметим, что спектакль поставили литовский режиссер Йонас Вайткус и его постановочная группа (художники, композитор). Премьерный показ состоялся 7 декабря 2012 года, и спектакль по-прежнему вызывает интерес зрителей. Коллектив театра выступал с этим спектаклем не только в регионах нашей страны, но и за ее пределами. Так, постановка с успехом была продемонстрирована в Москве (Россия).

Перевести философскую мысль Низами Гянджеви на язык драматического театрального действия невероятно сложно. Однако коллектив Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна вместе с постановочной группой из Литвы справился с этой задачей блестяще.

Интересные диалоги, увлекательный сюжет, красивые костюмы вызвали восторг публики. По окончании спектакля зрители стоя аплодировали коллективу театра.