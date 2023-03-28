В Баку пройдет творческий вечер, посвященный поэтам Азербайджана и Литвы

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском театре марионеток 29 марта в 19.00 пройдет поэтический вечер "Yenə o bağ olaydı", сообщает Trend Life.

Мероприятие состоится при организации посольства Литвы в Азербайджане.

Вечер будет посвящен творчеству видного представителя азербайджанской литературы ХХ века, поэта Микаила Мушфига (1908-1938 годы) и известного литовского поэта, переводчика Витаутаса Мачерниса (1921 – 1944 годы).

На вечере будут продекламированы отрывки из наиболее известных произведений Микаила Мушфига и Витаутаса Мачерниса.