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В Баку покажут литовскую драму "Другая "Команда мечты""

Культура Материалы 30 марта 2023 16:59 (UTC +04:00)
В Баку покажут литовскую драму "Другая "Команда мечты""

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - При организации посольства Литвы в Азербайджане в Landmark в Баку пройдет показ документального фильма о баскетболе The Other Dream Team ("Другая "Команда мечты"), сообщает Trend Life.

Показ литовского документального фильма состоится пятого апреля в 18:00.

Авторы сценария фильма - Мариус А. Маркевичус и Джон Вейнбах, режиссер - Мариус А. Маркевичус.

Фильм рассказывает о стремлении Литвы к независимости и передает это через историю легендарных баскетболистов. Главная ось фильма — Олимпиада 1992 года в Барселоне, на которой мужская баскетбольная сборная страны выиграла бронзовые медали.

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