Джамиль Гулиев об объединении двух кинематографических союзов

БАКУ /Trend Life/ - Два действующих в стране кинематографических союза - Союз кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР) и Союз кинематографистов Азербайджана (СКА) - являются общественными организациями.

Как сообщает в четверг Trend Life, об этом на кинофоруме на тему "Азербайджанское кино - 125: Реальность, вызовы и цели" сказал директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств Азербайджана, кинорежиссер, исполнительный секретарь СКАР Джамиль Гулиев.

"В каждом из этих Союзов состоят около 300 участников. И объединяться или нет, зависит от их решения", - сказал Джамиль Гулиев.

Отметим, что в рамках мероприятий, посвященных 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, в Баку в Центре Гейдара Алиева проходит кинофорум на тему "Азербайджанское кино - 125: Реальность, вызовы и цели". Форум, который пройдет в течение двух дней – 20-21 апреля, организован совместно министерством культуры Азербайджана и Центром Гейдара Алиева.