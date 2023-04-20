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Джамиль Гулиев об объединении двух кинематографических союзов

Культура Материалы 20 апреля 2023 16:56 (UTC +04:00)
Джамиль Гулиев об объединении двух кинематографических союзов

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Два действующих в стране кинематографических союза - Союз кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР) и Союз кинематографистов Азербайджана (СКА) - являются общественными организациями.

Как сообщает в четверг Trend Life, об этом на кинофоруме на тему "Азербайджанское кино - 125: Реальность, вызовы и цели" сказал директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств Азербайджана, кинорежиссер, исполнительный секретарь СКАР Джамиль Гулиев.

"В каждом из этих Союзов состоят около 300 участников. И объединяться или нет, зависит от их решения", - сказал Джамиль Гулиев.

Отметим, что в рамках мероприятий, посвященных 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, в Баку в Центре Гейдара Алиева проходит кинофорум на тему "Азербайджанское кино - 125: Реальность, вызовы и цели". Форум, который пройдет в течение двух дней – 20-21 апреля, организован совместно министерством культуры Азербайджана и Центром Гейдара Алиева.

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