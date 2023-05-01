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В Баку пройдет конкурс художественного чтения, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева

Культура Материалы 1 мая 2023 21:14 (UTC +04:00)
В Баку пройдет конкурс художественного чтения, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - При организации министерства культуры и Союза театральных деятелей Азербайджана (СТДА) 3-5 мая в Баку пройдет конкурс художественного чтения "Sən elə bir zirvəsən...", посвященный 100-летию со дня рождения основателя независимого азербайджанского государства, общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщили Trend Life в пресс-службе СТДА.

Цели конкурса – пропаганда литературно-художественных образцов, посвященных великому лидеру Гейдару Алиеву, который оставил неизгладимый след в летописи нашей государственности, активизация творческих процессов в пространстве национальной культуры, повышение интереса к художественному чтению и создание условий для новых творческих поисков.

Мероприятия в рамках конкурса пройдут в большом зале Союза театральных деятелей Азербайджана в Баку.

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