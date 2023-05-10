В Баку покажут фильм "Mariupolis 2"

БАКУ /Trend Life/ - В Landmark Rotunda в Баку 17 мая в 18.00 пройдет показ фильма "Mariupolis 2" (Мариуполис 2), сообщает Trend Life.

Мероприятие состоится при организации посольства Литвы и посольства Украины в Азербайджане.

"Мариуполис 2" - фильм литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса, который погиб в Украине. Картина стала лучшим документальным фильмом 2022 года по версии Европейской киноакадемии, а на 75-м Каннском кинофестивале была удостоена специальной награды жюри "Золотой глаз".

"Мариуполис 2" - это документальный фильм, рассказывающий о жизни мариупольцев в условиях войны.