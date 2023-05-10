Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

В Баку покажут фильм "Mariupolis 2"

Культура Материалы 10 мая 2023 15:54 (UTC +04:00)
В Баку покажут фильм "Mariupolis 2"

Читайте Trend в

Джани Бабаева
Джани Бабаева
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - В Landmark Rotunda в Баку 17 мая в 18.00 пройдет показ фильма "Mariupolis 2" (Мариуполис 2), сообщает Trend Life.

Мероприятие состоится при организации посольства Литвы и посольства Украины в Азербайджане.

"Мариуполис 2" - фильм литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса, который погиб в Украине. Картина стала лучшим документальным фильмом 2022 года по версии Европейской киноакадемии, а на 75-м Каннском кинофестивале была удостоена специальной награды жюри "Золотой глаз".

"Мариуполис 2" - это документальный фильм, рассказывающий о жизни мариупольцев в условиях войны.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости