Богатство, карьера, власть? Все мы бежим по этой жизни ... - необычная экспозиция в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Музейном центре состоялось открытие персональной выставки Абульфаза Фараджоглу "Qaçış nöqtəsi” (Точка разбега), сообщает Trend Life. В экспозиции будет представлено 16 графических и 91 живописная работа художника, в которых сочетаются традиции и современность.

Выступившие на открытии секретарь Союза художников Азербайджана, заслуженный деятель искусств, искусствовед Зиядхан Алиев, депутат Милли Меджлиса, член Международной ассоциации художников при ЮНЕСКО, председатель Объединения художников Нахчыванской Автономной Республики, заслуженный художник Ульвия Гамзаева отметили необычность представленных работа и взгляд художника на мир. В авангардном творчестве (авангардизм - движение в искусстве, для которого характерны новаторские, экспериментальные идеи и радикальные способы их воплощения) Абульфаза Фараджоглу разнообразные события, мотивы, образы, пейзажи представлены в несколько отличающемся формате, в своеобразных художественных стилизациях.

67-летний Абульфаз Фараджоглу родился в Нахчыване. Выпускник Государственной художественной школы имени Азима Азимзаде. С 1984 года - член Союза художников Азербайджана. В 2005 году был избран членом Международной ассоциации пластических искусств. В 1981-1994 годах был преподавателем Нахчыванской школы искусств. В 1997-2020 годах преподавал в различных учебных заведениях Турции. Персональные выставки художника были представлены в рамках различных проектов в Украине, Германии, Турции, России, ОАЭ, США, Японии, Дании, Болгарии, Франции, Польше, Италии, Бельгии, Китае, Иране и т.д.

Поскольку эстетика живописных и графических произведений художника, охватывающих сорок лет его творчества, обновляется, его работы в различных жанрах всегда были в центре внимания зрителей.

И нынешняя экспозиция, представленная в жанре современного экспрессионизма, отражает отказ от традиционного изображения действительности. Вместо изображения реальности так, как она есть, художнику важно показать свой внутренний мир, свои эмоции. Искореженные линии, контрастные цвета, абстрактные формы, преувеличения и упрощения на картинах воздействует на публику вопреки общепринятым стандартам в живописи.

И главным становится точка разбега, момент в жизни, когда мы начинаем бежать, спешим, как будто опоздаем и не достигнем желаемого - богатства, карьеры, власти, различных свершений. А мимо нас, проносятся лавины отношений и не замечаем ничего вокруг, а потерявши плачем, зная, что время вспять уж не вернуть. Все мы бежим по этой жизни. Кто-то быстрей, кто-то медленней. Кто-то достигает того, зачем бежал, а кто-то нет. И все мы рано или поздно останавливаемся и пересматриваем нашу жизнь – все ли сделали правильно? Иногда из-за всей суматохи современной жизни мы не замечаем людей, которые по-настоящему любят нас, можем упустить самое главное... А что это – самое главное или важное? У каждого оно свое… Иногда люди просто хотят убежать от самих себя. А от себя ведь не убежишь… Остановись и оглянись – призывает автор. Жизнь не на столько длинна, чтобы по ней так торопиться…

Фото – Вугар Иманов

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