БАКУ /Trend Life/ - Пространство современного искусства YARAT представляет групповую выставку "Розовый – Чёрный" в Музее живописи Азербайджана ХХ-ХХI веков: в 19:00 – перформанс Вюсала Рагима, в 20:00 – перформанс Нигяр Ибрагимбейли.

Экспозиция включает в себя произведения живописи, графики и скульптуры таких выдающихся художников, как Ага Мехтиев, Алтай Гаджиев, Беим Гаджиева, Гусейн Ахвердиев, Фазиль Наджафов, Фархад Халилов, Эльмира Гусейнова, Алекпер Рзакулиев, Али Вердиев, Азим Азимзаде, Расим Бабаев, Тогрул Нариманбеков и Эльмира Шахтахтинская, а также произведения живописи, графики, скульптуры, инсталляции, видео и перформанс художников нового поколения - Солтан Солтанлы, Шахназ Агаева, Ислам Гасанализаде, Эркин Алекберли, Агиль Абдуллаев, Aiplague и Вюсал Рагим.

В плюралистическом и современном обществе розовый цвет является общепринятой ассоциацией/клише "девчачьего" цвета. Хотя семантика черного цвета варьируется в разных эпохах, культурах и религиях, основное впечатление, которое он производит, резонирует с негативными интерпретациями. Тем не менее, название и концепция выставки, символизирующие женственность, исследуют отголоски невидимых, порой воспринимаемых как должное факторов женской принадлежности и одновременно их отрицательные стороны.

Выставка "Розовый - Чёрный" рассказывает о сильной азербайджанской женщине. Несмотря на смену времен, она находит свое отражение в каждом отрезке истории. Выставка подчеркивает важную роль женщины вопреки стереотипам, ограничениям и трудностям в обществе. Кроме того, экспозиция повествует об отношении к женщине, ее статусу, влиянию и власти, проблемах, проявляющихся не только в нашем современном обществе, но и существовавших на протяжении веков.

Выставка "Розовый - Чёрный" - это послание о гендере, переданное сквозь призму художников на протяжении многих лет. Сложности и нюансы половой идентичности не раз находили отражение в нашем изобразительном искусстве в виде скульптур и картин. С 1980-х годов происходит постепенное отдаление от бесполых пропагандистских клише прошлого и переосмысление идеалов женственности и мужественности. После распада Советского Союза вновь обретенные свободы, наряду с неоконсервативными ограничениями, стали ссылаться на исторические аллегории женственности, чтобы подчеркнуть политическую и социальную значимость женской идентичности...

В экспозиции представлены работы, хранящиеся в коллекциях Азербайджанского национального музея искусств, Азербайджанской государственной художественной галереи, Института археологии, этнографии и антропологии НАН Азербайджана, Эльнура Бабаева и Вюсала Рагима.

Особая благодарность Министерству культуры Азербайджана. Куратор выставки – Фарах Алекберли.

Пространство современного искусства YARAT приглашает посетителей "Музейной ночи" в захватывающее путешествие. С программой можно ознакомиться по ссылке https://www.trend.az/life/culture/3747672.html