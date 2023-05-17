В Баку приедет рекордное количество артистов из России (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку приедет рекордное количество артистов из России в рамках гастролей Приморского академического краевого драматического театра имени М. Горького из Владивостока, которые с 1 по 9 июля пройдут на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В гастролях примут участие около 150 актеров и творческого коллектива, что является рекордным показателем. Российские артисты уже приобрели билеты, и с нетерпением ждут выезда в Баку. Многие артисты предвкушают встречу с Баку, так как никогда не были в нашем городе. Также уже укомплектованы пять больших фур с декорациями, реквизитом и костюмами, которые на днях начнут свой путь к нам в Баку. Гости приедут за несколько дней до начала представлений, для них будет организована культурная и экскурсионная программа, говорится в сообщении.

Гастроли организованы в рамках "Года Гейдара Алиева" и в связи со 150-летием азербайджанского профессионального национального театра, при поддержке Правительства Приморского края России и министерства культуры Азербайджана.

Начало спектаклей - в 19:30. Справки по телефону: 012 493 00 63. Билеты можно приобрести в кассах города, а также онлайн на сайте iticket.az (ссылки ниже).

Старейший академический театр драмы Дальнего Востока представит свои лучшие спектакли –

"Мастер и Маргарита" (12+) – 1, 2 июля

https://iticket.az/ru/events/theatre/master-and-margarita

"Поминальная молитва" (12+) – 4 июля

https://iticket.az/ru/events/theatre/memorial-prayer/90472

"Иванов" (12+) – 5 июля

https://iticket.az/ru/events/theatre/ivanov/90474

"Эдит и ее демоны" (12+) – 6, 7 июля

https://iticket.az/ru/events/theatre/edith-and-her-demons

"Собака на сене" (12+) – 8 июля

https://iticket.az/ru/events/theatre/dog-in-the-manger/90477

"Крейсера" (12+) – 9 июля

https://iticket.az/ru/events/theatre/cruisers/90478

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