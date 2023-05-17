В Баку представлено элитарное искусство Opera Class (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Любите ли вы оперу? В чём, по вашему мнению, секрет чудесных голосов оперных певцов?

В Баку в Международном центре мугама прошел первый вечер проекта Opera Class, направленного на пропаганду оперного искусства, сообщает Trend Life.

Пропаганда оперного искусства, которое является неотъемлемой частью культурного кода нации, несёт в себе духовно-нравственные ценности. Но путь на сцену проходит через разные стадии обучения и творческого мастерства. Очень многое надо сделать, чтобы стать настоящим Артистом. К тому же, оперу называют элитарным искусством.

Основное драматическое содержание оперы - это человек, как личность, как индивидуальность. Самое главное отличие оперы от других вокально-драматических жанров в том, что опера требует в обязательном порядке высокого стиля пения. Обязательным является не только сильный, здоровый, богатый голос, но и развитая техника и культура певца. Это искусство сложно тем, что вокалисту нужно быть и актером, демонстрировать и сценическое мастерство, и, конечно же, много работать. Ведь с итальянского и латинского языков слово "опера" переводится, как "дело, труд, работа".

Что мы видим, когда действие происходит на сцене? С гордой осанкой певец стоит с расправленными плечами, приподнятой головой и звуки, кажется, сами слетают с его уст… Голос – прекрасный дар, который имеется у каждого человека. Его по праву называют музыкальным инструментом. И хотя не все обладают оперным голосом, для многих пение такое же привычное дело, как еда или сон.

В концертной программе приняли участие именитые и молодые артисты, чтобы не только показать свои различные вокальные возможности, но и преемственность поколений. В сопровождении концертмейстера Ребекки Магомедовой выступили народная артистка Гюльназ Исмайлова (сопрано), заслуженная артистка Фарида Мамедова (сопрано), исполнители Гюнель Гаджиева (сопрано), Атяш Гараев (тенор), Махир Тагизаде (баритон), Нина Макарова (меццо-спрано) и Эфим Завальный (баритон). Были исполнены произведения азербайджанских и мировых классиков.