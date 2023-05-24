Российский режиссер поставил на бакинской сцене "Капитанскую дочку"

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку 9 июня состоится премьера спектакля по повести Александра Пушкина "Капитанская дочка", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Режиссёр-постановщик спектакля - Игорь Коняев (Россия), художник-постановщик - Ольга Герр (Россия), над музыкальным оформление работал Анар Юсуфов, художник по свету - Николай Рудычев, постановщик сцен сценического боя - Наталья Балиева, видеоряд - Владимир Дробышев (Россия).

В спектакле заняты - народная артистка Азербайджана Александра Никушина, заслуженные артисты Рита Амирбекова, Наталья Балиева, Фирдовси Атакишиев, актеры театра Джохар Абдуллаев, Ярослав Трифонов, Рамиль Алиев, Рустам Керимов, Тамерлан Абдуллаев, Диляра Назарова, Мурад Исмайлов, Фарид Бахрамов, Эльшад Муртузов, Илькин Мехтиев, Тамилла Абуталыбова, Сабина Асим, Руфат Алиев и Сяма Велиева.

"Капитанская дочка" - историческая повесть Александра Пушкина.

Сюжет произведения: приехав на службу в пограничную Белогорскую крепость, Пётр Гринёв влюбляется в дочь коменданта крепости, Машу Миронову. Сослуживец Гринёва, офицер Алексей Швабрин, с которым он познакомился уже в крепости, тоже оказывается неравнодушен к капитанской дочери и вызывает Петра на дуэль, в ходе которой наносит Гринёву ранение. В историю личных взаимоотношений молодых людей вплетаются события, связанные с казачьим восстанием во главе с Емельяном Пугачевым.

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