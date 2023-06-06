Краски природы в картинах азербайджанских художников (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре искусств "Хатаи" в Баку открылась экспозиция художественных произведений, созданных на пленэре, сообщает Trend Life.

Пленэр (от франц. plein air - открытый воздух) - это создание картин вне мастерской, на природе, при естественном освещении. Пленэр, в отличие от традиционной студийной живописи, позволяет художнику с большой точностью отобразить на холсте или бумаге богатство окружающих красок и малейших изменений цвета натуры.

Выступая на открытии выставки, заместитель директора Государственной картинной галереи Гюльшан Гарибли, сотрудник отдела общественно-политических и гуманитарных вопросов Исполнительной власти Хатаинского района Баку Туран Джафарова, доцент Азербайджанской государственной академии художеств Рустам Гулиев, художник Джалал Агаев, директор Центра искусств "Хатаи" Захид Авазов пожелали участникам выставки творческих успехов.

Было отмечено, что мероприятие проводится в рамках "Года Гейдара Алиева" при организации министерства культуры, Союза художников Азербайджана, Государственной картинной галереи и Центра искусств "Хатаи".

На выставку было представлено около 500 работ более 200 авторов. Произведения выполнены акварельными, акриловыми, масляными красками. В экспозицию вошли 79 произведений, авторами которых являются 56 художников.

Авторам экспонируемых работ на мероприятии были вручены сертификаты.

Также посетителям выставки предлагалось выбрать одно понравившееся произведение, и наибольшее голосов зрителей получила работа художника Рауля Гусейнова, ему был вручен памятный подарок.

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