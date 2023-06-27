Baku Piano Festival – кинопрограмма Ульви Мехти с латвийским акцентом (ФОТО)

БАКУ /Trend Life / - В рамках второго Международного фестиваля фортепианной музыки - Baku Piano Festival состоялся показ латвийского фильма "Тапёр" режиссёра Илоны Брувере, сообщает Trend Life. Мероприятие прошло в рамках кинопрограмм фестиваля.

Кинопоказ предваряла интересная атмосфера, созданная в пространстве Ротонда-Ландмарк посольством Латвии в Азербайджане. Пианист, сольно исполняя произведения разных лет главного героя фильма Оскара Строка, погружал зрителей в его музыкальный мир.

Значимость музыки Оскара Строка в истории латышского народа раскрыла глава дипмиссии Латвии в Азербайджане Виа Буша. О кинематографе Латвии с кратким экскурсом поведал куратор кинопрограмм фестиваля, киновед Ульви Мехти. Он также поделился впечатлениями об авторской стилистике фильма-байопика.

Документально-игровой фильм "Тапёр" - это история о пианисте-мелодисте, аранжировщике Оскаре Строке. Ещё на самом старте творческого пути, сто лет назад, он прославился в Европе своим авторским исполнением композиций в ритме танго. Слава опережала его настолько, что его музыку исполняли больше, чем знали самого автора в лицо. Так сложилось из-за излишней скромности и драматических перипетий. Жизнь Маэстро воплощена в жанре фильма-спектакля с бесконечными путешествиями, бурными романами в поисках себя через исторический и политический контекст ХХ века в интерпретируемых фокстротах. Герой не чуждается любых заработков, играя в пабах, кабаках, в кинотеатрах Риги, Берлина и Парижа. Он нанимается тапёром, а для влюбленных пишет самую романтичную музыку - танго.

Об идее создания кинопрограмм на Baku Piano Festival с Trend Life поделился киновед Ульви Мехти.

"Не первый день знаком с музыкальным деятелем, директором фестиваля Шаином Новрасли. У него удивительно изысканный вкус кинозрителя-ценителя фестивального кинематографа. Однажды наши беседы о кинематографе нашли своё воплощение в виде предложения о сотрудничестве с фестивальным репертуаром. Я с радостью принял предложение, найдя полное взаимопонимание с арт-директором Натаван Новрасли. Очень трепетно, с волнением готовились к юбилейному показу фильма о Гара Гараеве. Судя по реакции СМИ, соцсетям и общественному резонансу все наши труды оправдались и зрители надолго запомнят вечер тройного юбилея (https://www.trend.az/life/culture/3764068.html). Посольство Латвии в лице представителя дипмиссии Виа Буша и Национальный киноцентр Латвии поддержали почин. Бакинский зритель окунулся в атмосферу латвийской поп-культуры и эстрады прошлого века и открыл для себя законодателя моды на романтическое рижское танго, последователем которого стал знаменитый Раймонд Паульс, некогда сотрудничавший с главным музыкальным объединением Азгосконцертом. У меня есть достаточно международных контактов с профессиональными устроителями крупнейших кинофорумов. Главное надо вернуть и приобщить зрителя к просмотрам фестивальных фильмов в кинотеатрах", - сказал киновед.

Baku Piano Festival, организованный при поддержке Фонда Гейдара Алиева, проходит с 15 по 29 июня. В фестивале принимают участие известные и талантливые музыканты и артисты из Азербайджана, Германии, Австрии, Бразилии, Франции, Испании, Латвии, Венгрии, Норвегии и Турции, которые представляют концертные программы на различных площадках столицы и, помимо демонстрации высокого искусства, способствуют созданию культурного моста, объединяющего представителей разных стран. В рамках программ представлен широкий спектр музыкальных жанров - рок, классика, джаз, поп, фламенко и даже танго. Помимо этого, для публики будет организован ряд интерактивных мастер-классов и пройдут Дни кино. Волшебную магию фестиваля и его гармоничную и незабываемую атмосферу импровизации отражает девиз Baku Piano Festival - May Piano Inspire You! Основатель и директор фестиваля - лауреат международных конкурсов, пианист-виртуоз, заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли.

Сайт фестиваля: https://bakupianofestival.com/

Билеты: https://iticket.az/events/2nd-baku-international-piano-festival

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