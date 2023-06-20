Baku Piano Festival – презентация отреставрированного фильма Огтая Миргасымова "Это вступает правда: Композитор Гара Гараев" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках второго Международного фестиваля фортепианной музыки - Baku Piano Festival в Международном центре мугама состоялась презентация отреставрированной англоязычной версии известного документального фильма кинорежиссёра Огтая Миргасымова "Это вступает правда: Композитор Гара Гараев", сообщает Trend Life.

Показ был ознаменован тремя юбилеями - 105-летие великого композитора Гара Гараева, 55 лет со дня премьеры картины и 80-летие автора картины, известного режиссера, народного артиста Огтая Миргасымова.

Среди гостей были председатель Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, народная артистка Шафига Мамедова, председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка Фирангиз Ализаде, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи, дипломатических миссий.

Ведущий вечера Тофик Гасансой особо отметил работу Ульви Мехти, который является куратором кинопрограммы фестиваля, представленного при поддержке Союза кинематографистов Азербайджанской Республики.

Автор фильма Огтай Миргасымов поделился воспоминаниями о съёмках и работе с великим композитором Гара Гараевым. Было отмечено, что композитор внес большой вклад в развитие и пропаганды национальной музыки в общемировой академической культуре. А для зрителей фильм стал моментом откровения, когда Гара Гараев из символа титана эпохи предстаёт в совершенно бытовых реалиях. Убедительный портрет с трубкой в руке, искренние отношения с окружающими, забота и внимание к молодежи, постоянная поддержка коллег по музыкальному цеху. Параллельно главным интервьюером фильма является мать композитора, которая вовремя увидела музыкальный дар сына.

Документальный (неигровой) черно-белый фильм "Это вступает правда. Гара Гараев" воплощён в стилистике времен французской "новой волны" Cinema Verite, корнями уходящей к традициям киноавангарда Дзиги Вертова. Методика съёмок в креативной импровизации на тему интервью с наблюдениями за реальными или экспромтными ситуациями, где образ Маэстро расширяет возможности реализации авторского замысла дипломной работы выпускника ВГИКа, кинорежиссера Огтая Миргасымова. Автор создал кинодокумент эпохи и параллельным монтажом визуализировал неигровое кино в жанре повествовательного "фильма-эссе".

Фильм был встречен овациями зрителей, а выпускница курса мастерской Гара Гараева, композитор Фирангиз Ализаде поблагодарила кинорежиссёра за воплощение неповторимой студенческой атмосферы 60-х годов и её появление с легендой мировой музыки буквально в одном кадре.

Вечер продолжился фортепианными произведениями Гара Гараева – музыки к кинофильмам разных лет в исполнении пианистки, заслуженной артистки Азербайджана Наргиз Алиевой.

Baku Piano Festival, организованный при поддержке Фонда Гейдара Алиева, проходит с 15 по 29 июня. В фестивале принимают участие известные и талантливые музыканты и артисты из Азербайджана, Германии, Австрии, Бразилии, Франции, Испании, Латвии, Венгрии, Норвегии и Турции, которые представляют концертные программы на различных площадках столицы и, помимо демонстрации высокого искусства, способствуют созданию культурного моста, объединяющего представителей разных стран. В рамках программ представлен широкий спектр музыкальных жанров - рок, классика, джаз, поп, фламенко, и даже танго. Помимо этого, для публики также будет организован ряд интерактивных мастер-классов и пройдут Дни кино. Волшебная магия фестиваля и его гармоничная и незабываемая атмосфера импровизации отражает девиз Baku Piano Festival - May Piano Inspire You! Основатель и директор фестиваля - лауреат международных конкурсов, пианист-виртуоз, заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли.

Сайт фестиваля: https://bakupianofestival.com/

Билеты: https://iticket.az/events/2nd-baku-international-piano-festival

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