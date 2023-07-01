Ажиотаж в преддверии гастролей российского театра в Баку: организованы дополнительные показы

БАКУ /Trend Life/ - В связи ажиотажем в преддверии гастролей Приморского академического краевого драматического театра имени М. Горького из Владивостока (Россия) по многочисленным просьбам бакинских зрителей организованы дополнительные показы спектаклей "Мастер и Маргарита" и "Собака на сене", сообщает Trend Life.

Напомним, что впервые в Баку на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна с 1 по 9 июля пройдут грандиозные гастроли Приморского академического краевого драматического театра имени М. Горького из Владивостока.

Гастроли организованы в рамках "Года Гейдара Алиева" и в связи со 150-летием азербайджанского профессионального национального театра, при поддержке Правительства Приморского края России и министерства культуры Азербайджана.

По словам организаторов, гастроли российского театра вызвали большой интерес у бакинских зрителей, билеты на спектакли были раскуплены. В связи с этим будут организованы дополнительные показы. Так, постановку "Мастер и Маргарита" зрители смогут посмотреть 1, 2 июля, а также дополнительно 4 июля. Спектакль "Собака на сене" состоится 5 и 8 июля.

Отметим, что в гастролях примут участие около 150 актеров и других членов творческого коллектива, что является рекордным показателем.

Начало спектаклей - в 19:30.

Справки по телефону: 012 493 00 63.

Билеты можно приобрести в кассах города, а также онлайн на сайте iticket.az (ссылки ниже).

Старейший академический театр драмы Дальнего Востока представит свои лучшие спектакли –

"Мастер и Маргарита" (12+) – 1, 2 и 4 июля

https://iticket.az/ru/events/theatre/master-and-margarita

"Эдит и ее демоны" (12+) – 6, 7 июля

https://iticket.az/ru/events/theatre/edith-and-her-demons

"Собака на сене" (12+) – 5 и 8 июля

https://iticket.az/ru/events/theatre/dog-in-the-manger/90477

"Крейсера" (12+) – 9 июля

https://iticket.az/ru/events/theatre/cruisers/90478

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