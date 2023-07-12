В Баку открылась памятная выставка известного художника-режиссера Назима Мамедова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В галерее NUR Art House в рамках фестиваля "Наследие Гейдара Алиева", посвященного 100-летнему юбилею общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, состоялось открытие памятной выставки известного азербайджанского художника-режиссера Назима Мамедова, сообщает Trend Life.

Выставка организована НПО Arts Council Azerbaijan и NUR Art House.

Выступивший на открытии руководитель НПО Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов, отметил что ежегодно в Баку проводится выставка, посвященная талантливому неординарному и оригинальному живописцу Назиму Мамедову, чье имя неразрывно связано с самыми любимыми мультфильмами нашего детства. Будучи одним из авторов первых азербайджанских мультфильмов, он внес большой вклад в становление и развитие национальной анимации. Деятельность Мамедова отличалась своей многогранностью. Помимо мультипликационных фильмов, он занимался станковой живописью, графикой и книжной детской иллюстрацией. Его картины широко известны не только в Азербайджане, но и за рубежом.

Картины Назима Мамедова - отражение его яркой души, красочный и яркий гимн цвету. Для его картин характерны сочные краски, яркие цветовые гаммы, которые дают зрителю ощущение сказки наяву и погружают его в яркий и прекрасный мир волшебной фантазии. Это именно то, что не хватает человеку, погруженному в серость будничных и однообразных дней. Картины художника пробуждают чувство прекрасного и позволяют глазу насладиться волшебным зрелищем яркого и прекрасного мира, запечатленного на сочных полотнах с неповторимой цветовой гаммой.

Назим Мамедов родился в Баку в 1934 году. В 1957 году окончил художественное училище имени Азима Азимзаде. В 1961 году завершил мультипликационные курсы на киностудии "Союзмультфильм" в Москве, в том же году приступил к работе в качестве режиссера-мультипликатора на киностудии "Азербайджанфильм". Его учителями были известные аниматоры Хитрук, Давыдов, Шварцман.

Назим Мамедов автор более 20 азербайджанских мультипликационных фильмов. Он также принимал участие в производстве сорока документальных фильмов. Свой первый мультипликационный фильм "Медведь и мышь" (считается первым полноценным азербайджанским мультфильмом) он снял в 1970 году. А в 1988 году создал первую в республике мульт-оперу в 5 частях "Прекрасная Фатма". В 2013 годы был создан Азербайджанский музей анимации имени Назима Мамедова.

Назим Мамедов скончался в Баку 29 октября 2004 года.

Выставка продлится до 16 июля. Рабочие часы галереи с 11:00 до 18:00. Вход свободный.

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