БАКУ /Trend Life/ - Международный фестиваль документальных фильмов DokuBaku приглашает волонтеров для помощи в организации церемоний открытия и закрытия, кинопоказов, сопровождения аудитории и оказания любой возможной поддержки, соответствующей вашим навыкам и знаниям, сообщили Trend Life директор фестиваля, режиссер Имам Гасанов.

"Волотеры будут задействованы в дни фестиваля, с 26 сентября по 1 октября 2023 года, и у них будет возможность окунуться в море фильмов, встретиться с некоторыми местными и международными экспертами в области киноиндустрии и получить ценный опыт фестивальной жизни", - отметил Имам Гасанов.

После подачи заявки на ваш адрес электронной почты придет уведомление о том, что ваша заявка принята. Если вы пройдете первоначальный этап, вам придет второе уведомление на адрес электронной почты, вас пригласят на собеседование. Для регистрации пройдите по ссылке:

https://cutt.ly/hwo0jpC1

Крайний срок подачи заявки – 20 августа 2023 года.

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